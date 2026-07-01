Santiago inicia julio con una nueva ola de calor: el termómetro podría rozar los 40 grados este fin de semana

Santiago da la bienvenida al mes de julio con un ascenso generalizado de las temperaturas que irá a más conforme avance la semana. Tanto Meteogalicia como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) coinciden en que Galicia quedará bajo la influencia de un anticiclón situado al norte de la Península Ibérica, una configuración que favorecerá la llegada de una masa de aire cálido procedente del norte de África y dejará un ambiente seco y muy soleado. Si bien, ambos organismos difieren en la intensidad que este episodio alcanzará en la capital gallega.

Mientras que la AEMET prevé un aumento progresivo y sostenido de las temperaturas, desde la máxima de 30 grados esperada para mañana hasta los 38 previstos para el domingo. Meteogalicia rebaja ligeramente la potencia que el episodio de calor extremo tendrá en la capital gallego que pasará de una máxima de 28 grados el jueves a 30 el viernes, alcanzando los 34 el sábado para descender ligeramente hasta los 31 el domingo.

En ambos casos, el patrón es el mismo: cada jornada será más cálida que la anterior hasta el fin de semana, cuando se espera el momento álgido del episodio. También las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso, pasando de valores próximos a los 15 o 17 grados al inicio del período a entre 19 y 20 grados en las últimas jornadas, según las previsiones.

Meteogalicia explica que esta situación estará marcada por el predominio de las altas presiones al norte de la Península, que canalizarán aire muy cálido hacia Galicia. El organismo autonómico añade que el ambiente será seco y estable durante lo que resta de semana, con las temperaturas más elevadas en el interior de la mitad sur de la comunidad, aunque advierte de que la probabilidad de tormentas aumentará conforme avance la próxima semana.

Ambiente en la Praza da Quintana en la última ola de calor, hace apenas dos semanas. / Antonio Hernández

Segundo episodio de calor intenso en apenas dos semanas

El nuevo ascenso térmico llegará apenas dos semanas después del primer gran episodio de calor del verano en Santiago. A finales de junio, la entrada de una masa de aire cálido procedente del norte de África disparó los termómetros por encima de los 35 grados en la capital gallega durante varias jornadas consecutivas, coincidiendo con el inicio oficial del verano y la celebración de San Juan.

En aquella ocasión, los modelos numéricos de la AEMET llegaron incluso a contemplar la posibilidad de que Santiago rozase los 42 grados, aunque finalmente los registros fueron más moderados. Ahora, los pronósticos vuelven a anticipar la llegada de aire muy cálido y, a la par, persisten diferencias entre los organismos meteorológicos sobre la intensidad que alcanzará el episodio. No obstante, ambos coinciden en que abanicos, sombra y refresco serán necesarios a lo largo del próximo fin de semana.