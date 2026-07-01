Confirmado: el Concello de Santiago pondrá pantalla para ver a España este jueves en el Mundial
El concello compostelano también ha confirmado que habrá pantalla para seguir el encuentro programado para el 6 de julio, pero será en una ubicación diferente
El Concello de Santiago acaba de desvelar la ubicación de la pantalla en la que se podrán seguir los partidos de España en el Mundial. Esta fue, precisamente, la propuesta más votada por la juventud compostelana dentro del proceso de los Orzamentos Participativos, por delante del ciclo de cine al aire libre y un festival de cultura urbana.
Dónde ver el Mundial en Santiago
Santiago podrá seguir el encuentro de la selección española de este jueves frente a Austria (a las 21.00 horas), de forma gratuita a través de la pantalla que se instalará en la Praza da Constitución.
Además, el Concello ha confirmado que también se habilitará otra pantalla para el partido previsto para el 6 de julio. En este caso, la proyección se trasladará al parque das Cancelas, en la esquina entre la avenida de Xoán Paulo II y la avenida do Camiño Francés.
La otra pantalla para ver el Mundial
A la pantalla habilitada por el Concello, se suma la que instalará el festival Go!Go!Zo! en el Monte do Gozo de Santiago. Según han compartido en redes sociales, además de la pantalla para ver el encuentro entre España y Austria de este jueves, habrá DJ y animación previa.
- Desarticulado un clan criminal que robaba en el aeropuerto de Santiago para abastecer el mercado ilegal en Reino Unido
- Acampada en la Praza do Obradoiro con vistas a la Catedral de Santiago: la Policía Local desaloja a un peregrino de los bajos del Pazo de Raxoi
- El peregrino desalojado de la Praza do Obradoiro repite su comportamiento por segunda noche consecutiva en Santiago y vuelve a acampar con su tienda en los bajos del Pazo de Raxoi
- Una compostelana licenciada en la USC, nueva presentadora del programa 'La Hora de La 1'
- De convento a joya gastronómica: la panadería oculta de Santiago que gasta 50 kilos de almendra en sus tartas
- Un intento desesperado por apagar una sartén al fuego acaba con una mujer hospitalizada en Santiago
- Un Policía Nacional fuera de servicio reanima y salva la vida a una persona en Santiago tras ver como se desplomaba en la avenida Rodríguez de Viguri
- El histórico edificio de Almacenes Olmedo estrena obras para salvar su fachada