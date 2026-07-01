Confirmado: el Concello de Santiago pondrá pantalla para ver a España este jueves en el Mundial

El Concello de Santiago acaba de desvelar la ubicación de la pantalla en la que se podrán seguir los partidos de España en el Mundial. Esta fue, precisamente, la propuesta más votada por la juventud compostelana dentro del proceso de los Orzamentos Participativos, por delante del ciclo de cine al aire libre y un festival de cultura urbana.

Dónde ver el Mundial en Santiago

Santiago podrá seguir el encuentro de la selección española de este jueves frente a Austria (a las 21.00 horas), de forma gratuita a través de la pantalla que se instalará en la Praza da Constitución.

Además, el Concello ha confirmado que también se habilitará otra pantalla para el partido previsto para el 6 de julio. En este caso, la proyección se trasladará al parque das Cancelas, en la esquina entre la avenida de Xoán Paulo II y la avenida do Camiño Francés.

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La otra pantalla para ver el Mundial

A la pantalla habilitada por el Concello, se suma la que instalará el festival Go!Go!Zo! en el Monte do Gozo de Santiago. Según han compartido en redes sociales, además de la pantalla para ver el encuentro entre España y Austria de este jueves, habrá DJ y animación previa.