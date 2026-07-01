'Despois das cidades': la transición de Santiago bajo la sombra de la turistificación y cómo afecta a los vecinos

Centrándose en las postales e imágenes de Compostela, el documentalista Xacio Baño comienza un debate sobre la transformación urbana de la ciudad. El proceso de turistificación, la pérdida de identidad de la ciudad y la desaparición progresiva de los vecinos del casco histórico son temas clave que se tratan en la película desde la mirada "del otro".

'Despois das cidades' llegó al festival Curtocircuíto tras pasar por eventos de la talla del festival de Rotterdam, Documenta Madrid o el Festival D'A de Barcelona. Este pasado miércoles, tras aterrizar ya en el escenario de la película, el autor discutió los temas protagonistas de la pieza en el coloquio formado por el propio director, la historiadora Encarna Otero, el escritor y filósofo Antón Baamonde y el director del certamen, Pela del Álamo.

Del Álamo destacó en la primera intervención del debate que la turistificación de Santiago no es un movimiento aislado. El filme no refleja solamente el cambio que está viviendo Santiago, sino que trata de mostrar el turismo de hoy en día, de cómo viajamos y nos comunicamos en el siglo XXI y la manera en la que esto repercute en las ciudades en las que vivimos.

Xacio Baño confesó que la idea de la película surgió a raíz de su interés por la escritura manuscrita: "Quedé prendado de la caligrafía, de la información y de la emoción que hay en la forma de escribir", declaró el autor. Aun así, destacó que su interés emigró al terreno de las postales, donde la idea de la ciudad se construye en base a las imágenes y el texto.

El director reunió durante años postales de Santiago de Compostela y comentó cómo veía a la ciudad representada como un espacio "preparado para ser vendido". Según comentó Baño, la ciudad estaba representada de una manera "idealizada" y se eliminaban elementos considerados poco atractivos para conseguir una imagen más limpia. Consciente de la imagen que se está creando de Compostela, Xacio Baño recalcó que no se ofrecía un retrato total de la ciudad, sino solamente del imaginario turístico.

Turistas y peregrinos en la Praza de Platerías de Santiago, este miércoles 24 de junio. / Antonio Hernández

La transformación urbana para los compostelanos

Encarna Otero centró su intervención en las consecuencias sociales de la transformación urbana, sobre todo en la crisis de la vivienda. Según la historiadora, la película refleja de "forma sutil" cómo los pisos dejan de ser ocupados por familias y estudiantes y pasan a ser destinados a ser viviendas turísticas, haciendo que el casco histórico deje de ser un lugar en el que vivir.

Otero lamentó durante su turno las más de 4.000 viviendas vacías que hay en Galicia en manos de los bancos y la falta de políticas activas para la construcción de vivienda pública y rehabilitación.

Como en otras ciudades, Encarna Otero ha señalado que en Santiago de Compostela se está sustituyendo el modelo social y económico propio de la ciudad por otro relacionado con un turismo que "gira en torno de la catedral". Otero habló de la necesidad de crear una relación sentimental con el territorio, mientras que Baño profundizó en la necesidad de conservar las formas de experiencia y memoria para hacerle frente al proceso de homogeneización.