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Los vecinos del Ensanche presentan recursos contra la modificación del PXOM de Peleteiro

Tres comunidades de propietarios y Raigame recurren el planeamiento coincidiendo con el anuncio de Goretti Sanmartín de que las viviendas protegidas estarán listas en 2027

Los vecinos del Ensanche presentan recursos contra la modificación del PXOM de Peleteiro.

Los vecinos del Ensanche presentan recursos contra la modificación del PXOM de Peleteiro. / Jesús Prieto

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Lorena Rey

Lorena Rey

Santiago

La modificación puntual del PXOM que permitirá el desarrollo urbanístico de los terrenos del antiguo Colegio Peleteiro afronta un nuevo frente judicial. La asociación vecinal Raigame acordó este martes, en una reunión de su junta directiva, presentar un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo al considerar que el proyecto no contempla la dotación sociocomunitaria que, a su juicio, requiere el ámbito.

La decisión de Raigame se suma a la adoptada por tres comunidades de propietarios, que el pasado día 19 presentaron un recurso contencioso-administrativo contra la modificación del planeamiento. Además, estas comunidades tienen previsto solicitar la suspensión cautelar de la aprobación urbanística mientras se resuelve el procedimiento judicial.

La nueva ofensiva judicial coincide con la defensa que el gobierno local está realizando de la operación urbanística. La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, aseguró este lunes que las viviendas de protección oficial previstas en la parcela serán una realidad en 2027 y sostuvo que las medidas impulsadas por el Ayuntamiento en materia de vivienda contribuirán a una reducción de los precios en los próximos años.

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Sanmartín enmarcó la actuación de Peleteiro dentro de la estrategia municipal para incrementar la oferta de vivienda protegida en la ciudad y defendió que el desarrollo permitirá avanzar en ese objetivo. En esta parcela se proyectan unas 160 viviendas, de las que al menos un 45 % serán protegidas.

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