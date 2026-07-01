Vuelve el cine gratis al aire libre a la Alameda de Santiago: estas son las cuatro películas que podrás ver
La programación se celebrará del 6 al 9 de julio con proyecciones gratuitas a las 22.30 horas en la Alameda compostelana
Santiago recupera uno de los planes veraniegos más esperados: el cine al aire libre en la Alameda. La iniciativa fue la segunda propuesta más votada por los jóvenes compostelanos en los Orzamentos Participativos Compostela Decide, impulsados por el área de Xuventude del Concello de Santiago, solo por detrás de la instalación de una pantalla gigante para seguir a España en el Mundial.
Del 6 al 9 de julio, la zona de las escaleras más próximas a la escuela infantil de Santa Susana, ubicada en la Alameda, volverá a convertirse en una sala de cine bajo las estrellas con cuatro proyecciones gratuitas, todas ellas a partir de las 22.30 horas.
Tras revivir el año pasado clásicos de la infancia como Los Gonnies o ET, este 2026 el ciclo estará centrado en grandes clásicos de los años 90, que fueron elegidos mediante una votación abierta a través de redes sociales del departamento de Mocidade del concello.
Cuatro películas bajo las estrellas en la Alameda
Los cuatro títulos elegidos son los siguientes:
- Lunes, 6 de julio: La vida es bella
- Martes, 7 de julio: El show de Truman
- Miércoles, 8 de julio: Thelma & Louise
- Jueves, 9 de julio: Eduardo Manostijeras
En el listado propuesto por el concello compostelano, aparecían películas como El silencio de los corderos, Sospechosos habituales, Misterioso asesinato en Manhattan, Seven, El gran Lebowski o Solo en casa; entre otros.
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