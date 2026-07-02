MÚSICA
Carlangas abre con brío rock el ciclo Atardecer no Gaiás que sigue con la llegada de Marrit y 9Louro
El concierto del músico compostelano, adelantado una hora para no coincidir con el partido del Mundial entre España y Austria, junta a numeroso público
El concierto del músico compostelano Carlangas de este jueves en la plaza de la Cidade da Cultura abrió con brío rock la nueva edición del ciclo Atardecer no Gaiás (siempre con entrada libre durante los jueves y viernes de julio y agosto), fue una fiesta para presentar en Santiago las canciones de su nuevo disco, «Universo Paralelo», su vuelta al rock.
Banda rock
Carlangas (Carlos Pereiro; criado y crecido en el barrio de San Lázaro y ex alumno del instituto de Fontiñas) actuó acompañado por una banda formada por Terroso (batería), Pastor (bajo), Carlos Alfaya (guitarra) y El Diamante (teclado) y tocó además algún tema de su etapa al frente del grupo Novedades Carminha.
El concierto del músico compostelano en el Gaiás fue adelantado una hora para no coincidir con el partido del Mundial entre España y Austria, y juntó a numeroso público. El resto de fechas del ciclo tiene por hora las 21 h. para un recinto al que se puede llegar por bus con la Linea 9.
Concierto de Marit este viernes
El ciclo Atardecer no Gaiás prosigue este viernes con la actuación del ganador del primer premio en la categoría de Música del Xuventude Crea 2025, Marrit (21 h.; gratis
). Ya la semana que viene, 9Louro, el rapero de Muros subirá al escenario del Gaiás el jueves 9 julio para mostrar "Amorrer", su nuevo trabajo.
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