Carlangas da un concierto gratis este jueves en el Gaiás: «Uno es de donde va al instituto, yo fui a Fontiñas y saboreo Santiago»

«Carlangas fue vecino mío de niño en San Lázaro, hablaba por los codos y era un niño encantador». Así describe Dori Pérez, una vecina compostelana a quien hoy se ha convertido en un referente del pop rock en Galicia y más allá, que mantiene firme el puente sentimental con Santiago aunque lleve años asentado en Carabanchel (Madrid). Y Sin embargo, Carlos Pereiro (Carlangas ) vino al mundo en Monterroso y aunque su corazón sea picheleiro no renuncia a su latido lucense. Este jueves da un concierto de acceso gratis en la plaza de Cidade da Cultura a las 20 horas (línea de bus 9). El santiagués abre el ciclo de conciertos Atardecer no Gaiás.

Dentro de una cita que sobresale en la agenda musical compostelana de julio, presenta «Universo Paralelo», su nuevo disco. «He vuelto al rock», asegura sobre una actuación adelantada a las 20 horas ya que a las 21 h. se juega el España - Austria. «Un mundial de fútbol es algo incontrolable y ante un fenómeno de masas como ese, creo que es buena idea adelantar el concierto para que la gente pueda venir y disfrutar… Es algo que creo que está pasando en otras partes, el otro día leí algo sobre un caso en Vigo y que la Panorama y algunos festis han puesto pantallas de vídeo», explica en charla con EL CORREO GALLEGO.

"No he visto ningún partido del Mundial, a mí solo me interesa el Compostela" Carlangas — Músico

Camiseta vintage del Compos

«Este es un concierto que a mí me apetece mucho pero competir con Lamine Yamal es difícil a todos los niveles aunque lo vamos a conseguir. No he visto ningún partido del Mundial, a mí solo me interesa el Compostela», señala quien actuó en el reciente festival O Son do Camiño con una camiseta vintage del Compos (con publicidad de Escurís) para festejar que el club compostelano ha ascendido a Segunda Federación, donde debutará el 6 de septiembre frente al Marino de Luanco.

Carlangas en O Son do Camiño 2026. / Jesús Prieto

«Soy público del Atardecer no Gaiás desde hace años. Me gusta eso de volver de la playa y todavía con el sabor del salitre y la arena encima, ir a disfrutar de un concierto. He visto ahí conciertos guapos. Me gusta el formato, es muy bonito y con un buen nivel de programación. Recuerdo en especial ver a No Age, un grupo americano buenísimo que seguía en la época de Novedades Carminha», apunta sobre ese grupo que lideró desde 2007 a 2022. Su presente es «Universo Paralelo», nuevo disco en solitario, trabajo con banda que en directo está compuesta por Samu Terroso (batería), Pastor (bajo), Carlos Alfaya (guitarra) y El Diamante (teclado).

En tres años, más de cien bolos

«No hay que decir mucho más. Vuelvo al rock. Desde Novedades Carminha siempre es una cuestión de búsqueda de mi voz, de probar, de experimentar con otras cosas y ahora el cuerpo me pedía volver a casa, volver a las raíces, a mi casa, al 2004, a cuando estaba en el instituto de Fontiñas y escuchaba indie rock, volver a mi patria sentimental y este nuevo disco me está dando bastantes alegrías porque estoy reencontrando a mucha gente que disfruta de las nuevas canciones, algunos me habían perdido algo la pista aunque ya en los anteriores discos hubo temas que funcionaron muy bien, hay uno que suma cinco millones de escuchas en Spotify y varios que están por el millón de escuchas. En tres años he dado más de cien bolos, pero es cierto que se me idéntica con las guitarras y en este disco estoy contento de reencontrarme con las guitarras».

"En tres años he dado más de cien bolos, pero es cierto que se me idéntica con las guitarras y en este disco estoy contento de reencontrarme con ellas" Carlangas — Músico

Una mañana con Leiva

En «Universo Paralelo» destacan temas como «Podría ser peor», donde colabora Leiva.

«Tenía relación con Leiva desde hace años, de vernos en hoteles, en fiestas y de tener colegas comunes y cuando estaba con la instrumental de esa canción pensé que es muy de los dos mil, de cuando Pereza sonaban mucho, de cuando sonaban también The Libertines y The Strokes, y se lo comenté a Leiva y la posibilidad de grabarla juntos salió de forma muy natural», indica sobre ese tema a medias con Leiva, madrileño de 1980 que en mayo anunció que se retira un par de años del primer plano musical.

En una charla previa en este diario con Salvador Sobral, el músico luso aludió a la actual moda del featuring (colaboraciones), tendencia impulsada por artistas de urbana en busca del «win to win» (»para ganar ambas partes») que con frecuencia se fragua a distancia y se mojó al reivindicar la opción del encuentro personal hasta decir: «No se puede hacer el amor a distancia, ni tampoco grabar un dueto», frase que recordamos en esta conversación con Carlos, que así opina: «No me considero muy old school y no hago muchas colaboraciones pero necesito el contacto con la otra persona. Esto va de eso, de estar una mañana en casa de Leiva grabando la canción y de pasar un rato poniendo canciones y escuchando unos discos, de ir más allá de la mera colaboración, de convivir», dice Carlangas antes de ahondar en la escena musical.

«Nunca me han faltado los bolos... me sienta bien estar conectado con las canciones, no con la industria, que de eso se encarga mi equipo de trabajo, Alan (Queipo) y los demás... Dicen que hay cierta burbuja de los festivales pero los festivales a los que voy yo los veo llenos de gente, pero me faltan datos para opinar más allá de esas impresiones». Y entre sus bolos, Compostela sobresale en el mapa, ayer, hoy «y siempre».

"Dicen que hay cierta burbuja de los festivales pero los festivales a los que voy yo los veo llenos de gente..." Carlangas — Músico

«Tocar en la Capitol el pasado año y verla llena es algo impensable, verla hasta los topes es ese tipo de cosas inolvidables, de ese tipo de conciertos que llena mucho y, sobre la escena actual, te diría que sí que veo una cierta globalización a nivel estilístico, patrones como muy dicen definidos para ir en busca del éxito, algo que yo no sigo, y quizá por eso otros tengan mas éxito que yo, pero sigo mi camino», sostiene Carlos con la serenidad y aplomo de quien aparte de músico ya es papá de una criatura que tiene por mamá a su pareja, Natalia Ferviú, estilista tinerfeña a la par que creative director y dj.

Carlangas, su familia y Santiago son parte de una misma emoción. Llámale amor, cariño, cualquier cosa menos... olvido.

«Tocar en Santiago siempre es algo muy especial. Estar en Santiago ya es lago muy especial. Soy un romántico. Uno es de donde va al instituto y yo saboreo Santiago, la vivo, procuro no sacar el ancla, y procuro aportar lo que puedo a la escena, como hicimos el año pasado con el Bailódromo juntando a gente por toda la ciudad. Busco aportar a la colectividad y convivir con la gente. Santiago es la ciudad de la que he aprendido todo aunque llevo más tiempo en Madrid que en Santiago, pero, insisto, no quiero sacar el ancla».

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Gira y vuelta a casa

Su actuación en Santiago en el Gaiás es parte de una gira que le llevará proximamente hasta Paiporta, Benicassim, Aranda de Duero, Almería, Granada, Madrid, y Barcelona, entre otras paradas de un músico que siempre tiene presente a Compostela igual que la ciudad, en especial la nocturna, le tiene bien presente a él aunque cada vez haya más gente que practique el deporte del tardeo. Como bien dice Carlangas, volver al rock «es volver a casa» y al volver a casa siempre merece una fiesta. Hoy, ¡al Gaiás!