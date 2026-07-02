Comienza la cuenta atrás en el PSOE de Santiago para elegir el candidato a las elecciones municipales

La carrera para designar al candidato socialista a la Alcaldía de Santiago en las elecciones municipales de 2027 ya está en marcha. El PSdeG abre este jueves el proceso de primarias en siete municipios gallegos -Santiago, Lugo, Pontevedra, Ferrol, Narón, Oleiros y Ponteareas-, dando el pistoletazo de salida a un procedimiento que se resolverá en apenas unas semanas.

En el caso de la capital gallega, la agrupación socialista maneja ya varios nombres como posibles aspirantes. Tras una encuesta interna realizada para calibrar los distintos perfiles, figuran en las quinielas el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; la diputada en el Parlamento de Galicia Patricia Iglesias; el secretario xeral del PSdeG de Santiago y también diputado autonómico, Aitor Bouza; y la vicesecretaria de la Agrupación Socialista de Santiago, Marta Álvarez-Santullano.

No obstante, fuentes del partido insisten en que el proceso permanece abierto y no descartan la aparición de nuevas candidaturas. Asimismo, señalan que todavía existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo de consenso en torno a un único nombre, lo que evitaría la celebración de unas primarias en la capital gallega.

El calendario diseñado por la dirección federal del PSOE se estructura en pocos días. La presentación de precandidaturas se desarrollará entre el 2 y el 3 de julio, hasta las 12.00 horas, y ese mismo día se procederá a la proclamación provisional de los aspirantes. A continuación se abrirá el periodo de recogida de avales, que se extenderá del 4 al 11 de julio, fecha en la que se proclamará oficialmente a los candidatos que hayan superado este trámite.

Las bases federales establecen que podrán concurrir a las primarias los militantes y afiliados directos del PSOE que se encuentren en pleno uso de sus derechos orgánicos. Además, el partido permite la participación de personas no afiliadas, siempre que asuman expresamente los principios y valores socialistas y firmen el denominado Compromiso Socialista.

Sin embargo, la clave del proceso estará en los avales. Los aspirantes deberán reunir el respaldo de un porcentaje de la militancia, de la afiliación directa y de las Xuventudes Socialistas del ámbito correspondiente. Las normas fijan para las primarias municipales un mínimo del 15 % y un máximo del 20 % del censo, un requisito que se presenta como el primer gran filtro antes de la elección definitiva del cabeza de lista socialista para las municipales de 2027.

Con el reloj ya en marcha, el PSOE de Santiago, tras un periodo convulso que desembocó en la expulsión de cuatro ediles socialistas -Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez-, entra en una nueva fase en la que, durante las próximas semanas, se decidirá quién liderará el proyecto socialista para intentar recuperar la Alcaldía compostelana.