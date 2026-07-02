¿Cuánto costará aparcar en el nuevo parking del Clínico de Santiago? Sanidade definirá el modelo de gestión

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, pidió «diligencia» al Concello de Santiago para avanzar en la tramitación del nuevo parking del Hopistal Clínico. Tras la reunión de trabajo mantenida este martes, la conselleira reivindicó «transparencia total» por parte de la Xunta, de modo que «será trasladada toda» la información relativa al proyecto.

«Ahora pedimos que, una vez que remitamos la documentación, tiene que el Ayuntamiento manifestar su conformidad para poder seguir tramitando», destacó Martínez Allegue. Además, señaló que la Xunta cuenta con aprobar el proyecto de interés autonómico (PIA) en 2027, pero incidió en que en paralelo la Administración autonómica avanza en el proyecto constructivo, de modo que cuando esté listo el PIA podrá licitarse la obra.

En cuanto a la gestión del aparcamiento, indicó que «será en su día Sanidade quien regule su gestión», a preguntas sobre, entre otras cuestiones, los precios.

Verea celebra la propuesta

Por su parte, el líder del PP local, Borja Verea, celebró la propuesta «ambiciosa, con visión de futuro y estructural» para «resolver el problema» del aparcamiento en el entorno del Hospital Clínico de Santiago. «Hablamos de un problema real para pacientes, familias y profesionales sanitarios que cada día tienen que llegar al hospital y perder tiempo, tranquilidad y, a veces, la paciencia intentando encontrar una plaza. Por eso, era evidente que Santiago necesitaba dejar atrás los parches y afrontar este problema con ambición y visión de futuro», subrayó, antes de añadir que «ahora lo importante es que este proyecto avance con agilidad y que los vecinos puedan ver resultados reales cuanto antes».

Noticias relacionadas

1.500 plazas

Este martes, la conselleira María Martínez Allegue, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, presentaron la propuesta, que contempla la creación de 1.500 plazas y una mejora de los accesos al complejo hospitalario. Además, han propuesto al gobierno compostelano habilitar un aparcamiento provisional de 500 plazas. A dicha presentación no asistió la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, quien declinó acudir argumentando que no contaba con la información previa suficiente. «Yo tengo claro que todo lo que sea importante para Santiago merece implicación y presencia», afirmó Verea.