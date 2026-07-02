Dos denuncias al día por violencia de género en Santiago: ¿por qué se han disparado un 70% en un año?

La estadística judicial de violencia sobre la mujer deja en Santiago una cifra difícil de despachar como un dato más: 181 denuncias en los tres primeros meses del año, una media de dos al día entre enero y marzo. El registro corresponde al partido judicial compostelano y no solo al término municipal, pero sitúa a Santiago como uno de los puntos de mayor actividad de Galicia en esta materia. La cifra, además, marca un salto claro respecto a ejercicios anteriores: en el primer trimestre de 2025 se habían contabilizado 106 denuncias y en el mismo periodo de 2021 fueron solamente 99.

El aumento, sin embargo, exige una lectura con contexto. Jorge García Marín, profesor titular de Sociología de la Universidade de Santiago y especialista en género, igualdad y masculinidades, advierte de que una subida de denuncias no puede interpretarse de forma automática como un incremento proporcional de la violencia machista. “Cuando hay más conciencia social, evidentemente se denuncia más”, explica. A su juicio, las cifras pueden recoger también una mayor visibilidad del problema, más disposición a acudir a las instituciones y una confianza superior en que el sistema pueda activar “medidas penales de protección”.

Jorge García Marín, profesor titular de Sociología de la Universidade de Santiago y especialista en género, igualdad y masculinidades. / Galaxia

García Marín resume la cautela de fondo con una idea clara: “Ese aumento de violencia no quiere decir, obviamente, que las sociedades estén aumentando al mismo tiempo y en la misma proporción la violencia”. En otras palabras, el dato judicial mide las denuncias registradas, no toda la violencia existente ni tampoco permite comparar de forma simple con épocas en las que muchos casos no llegaban a hacerse visibles.

La vía policial concentra casi todos los casos

Una de las claves de la estadística está en cómo llegan las denuncias al circuito judicial. En Santiago, la inmensa mayoría entró a través de atestados policiales. Del total, 140 procedían de atestados con denuncia de la víctima, otras 32 de intervención directa policial y 5 de atestados con denuncia familiar. En cambio, apenas hubo denuncias presentadas directamente en sede judicial: solo 2 fueron interpuestas directamente por la víctima en el juzgado.

Para García Marín, esa mayor entrada de casos en el sistema también debe entenderse dentro de un cambio social más amplio. “Hoy en día las mujeres tienen más claro esta cuestión de denunciar”, apunta el sociólogo, que vincula este fenómeno con una mayor conciencia pública y con décadas de avances institucionales, educativos y legislativos en torno a la violencia de género. "En los países escandinavos hay muchas más denuncias de este tipo que en estados africanos, pero sería un error pensar que se debe a que los europeos son más violentos", ejemplifica.

Lesiones, amenazas y quebrantamientos

Por tipología penal, el bloque más numeroso sigue siendo el de los delitos tradicionalmente asociados a la violencia de género dentro de la pareja o expareja. De los 231 delitos ingresados —una cifra mayor que el número de denuncias porque cada una puede implicar más de una figura judicial—, 133 corresponden a lesiones y malos tratos.

Juzgados de Santiago / E.P.

El segundo grupo relevante lo forman los delitos contra la libertad, con 36 procedimientos, una categoría en la que suelen encajar conductas como amenazas o coacciones. Muy cerca aparecen los quebrantamientos, con 35 quebrantamientos de penas y 15 quebrantamientos de medidas, que hacen referencia a incumplimientos de órdenes de alejamiento, prohibiciones de comunicación o medidas cautelares.

La lectura social de estos datos, insiste el experto de la USC, no debe caer en la idea de que la violencia machista aparece ahora porque ahora se registra. “Antes había un número de casos de violencia de género igual o más grande que hoy, la diferencia es que actualmente sí que se ve”, apunta García Marín.

El 13% de las víctimas prefieren no declarar

Otro dato especialmente relevante es el de las mujeres que se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar como testigo. En Santiago fueron 23 víctimas en el primer trimestre de 2026, lo que supone el 12,7% de las denuncias y también de las mujeres víctimas registradas, al coincidir ambas cifras en 181. El salto es notable respecto a ejercicios anteriores: en el mismo periodo de 2025 fueron 6 las víctimas que se acogieron a esta posibilidad, mientras que en 2021 no constaba ninguna.

Juzgados de Santiago de Compostela / ECG

La dispensa es uno de los elementos más sensibles en este tipo de procedimientos, porque puede condicionar la prueba disponible y, por tanto, el recorrido judicial del caso. No implica por sí sola que el procedimiento termine archivado, pero sí refleja una de las dificultades habituales en la persecución penal de la violencia machista: la dependencia de testimonios, la presión emocional, el miedo o el vínculo previo entre víctima y agresor. En la práctica, que este dato pase de 6 a 23 víctimas en solo un año introduce un matiz importante en la lectura de la estadística compostelana: no solo aumentan las denuncias, sino también los casos en los que la declaración de la víctima puede quedar fuera del procedimiento.

García Marín interpreta esta realidad desde la prudencia, pero también desde la comprensión del impacto emocional que puede arrastrar una víctima. “Cuando una persona denuncia, lo primero que tiene es una sensación de miedo”, explica. El profesor de la USC apunta también a la posible existencia de “algún tipo de trauma” y al daño que puede suponer tener que volver a situarse frente al agresor durante el procedimiento. “Tener que enfrentarse con la persona que te ha causado todo el perjuicio obviamente es un daño”, resume.

Una sociedad menos indiferente

Los números, en conjunto, ofrecen una radiografía con varias capas. La primera es evidente: Santiago registra muchas más denuncias que en los primeros trimestres de 2025 y 2021 y se sitúa ya entre los partidos judiciales gallegos con mayor actividad en violencia sobre la mujer. La segunda exige más cautela: ese aumento no permite concluir por sí solo que haya crecido en la misma proporción la violencia machista, porque también pueden influir una mayor detección policial, más disposición a denunciar o cambios en la forma de entrada y clasificación de los asuntos.

Para García Marín, una de las grandes diferencias respecto al pasado es que la violencia machista ha dejado de ocupar el lugar de lo invisible o de lo tolerado socialmente. “Hace dos o tres décadas era mucho más indiferente. El tema del maltrato se entendía más como un asunto particular”, señala. Ahora, en cambio, considera que existe “toda una conciencia social” orientada a intervenir, apoyar a la víctima y denunciar.

El profesor de la USC subraya que también han aumentado los recursos institucionales, las campañas de sensibilización y la presencia de este problema en la agenda pública, educativa y mediática. Ese avance, sostiene, no significa que la violencia haya desaparecido, sino que hoy encuentra más respuesta. “Las cifras siguen demostrando que la violencia de género existe, pero igual que antiguamente no se veía, hoy en día sí se ve”, afirma.

La USC cuenta con su propio máster de Igualdad, Género y Educación / USC

La comparación con años anteriores añade, además, un matiz especialmente relevante: mientras las denuncias suben con fuerza, las solicitudes de órdenes y medidas de protección no crecen en paralelo. Ese contraste obliga a mirar más allá del dato principal y abre una pregunta de fondo sobre el tipo de procedimientos que están llegando al órgano judicial, el nivel de riesgo apreciado en cada caso y los recursos disponibles para dar respuesta a una realidad que, en Santiago, ya deja una media de dos denuncias diarias.

La conclusión de García Marín vuelve al punto de partida: que ahora la violencia machista se vea más no significa necesariamente que antes no existiera. “No caer en la confusión de que ahora que se vea más quiere decir que haya más”, advierte. Para el sociólogo, la diferencia está en que hoy hay más conciencia, más rechazo y más capacidad social para nombrar estas conductas. “La tolerancia hoy en día es mínima y, en muchos casos, cero”, resume.