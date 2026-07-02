Literatura e ocio
El premio literario Exeria abre la convocatoria de su quinta edición
El Concello de Santiago lanza un año más la convocatoria del Premio Exeria. Durante 15 días los compostelanos que envíen sus proyectos podrán optar al premio de 3.000 euros y un mes de residencia en La Baldi, Italia.
Saínza Seoane
EL Premio Exeria llega por quinto año consecutivo de la mano del Concello de Santiago. Entre el 2 y el 16 de julio, los escritores empadronados en Santiago podrán presentar sus proyectos para optar al premio de 3.000 euros y la reserva de un mes en la residencia La Baldi, Italia.
Este certamen está impulsado por la Concellería de Capital Cultural y tiene como objetivo incentivar la producción literaria en gallego. Con el Premio Exeria, el concello pretende fomentar la creación literaria y la internacionalización. Para esto, la convocatoria cuenta con la colaboración de la "Residencia Literaria 1863", dirigida por Yolanda Castaño.
Las obras no deben ser de un género literario concreto, pero sí deben incluir una memoria que describa el proyecto y una porfolio literario con piezas o fragmentos anteriores. Los jueces encargados de decidir al ganador son profesionales del ámbito literario, y tendrán en cuenta la viabilidad del proyecto literario, su vinculación con la ciudad y la trayectoria de la persona solicitante.
La persona ganadora recibirá 3.000 euros y la reserva de la residencia La Baldi sita en Montegiovi (Italia) durante todo el mes de agosto de 2026. La contribución de este premio y la residencia tienen como objetivo el desarrollo creativo del ganador.
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