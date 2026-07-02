Exitoso encuentro en Santiago para celebrar el segundo aniversario de Casa RIA

El acto de celebración del segundo aniversario de Casa RIA, espacio cultural situado en Santiago la calle Virxe da Cerca y sede de la Fundación RIA, se saldó este miércoles con un éxito de convocatoria ejemplo del aprecio en Galicia por la entidad sin ánimo de lucro impulsada por el premiado arquitecto británico David Chipperfield, presidente de la entidad.

Notable representación institucional

Acudieron a la cita la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; la conselleira do Mar, Marta Villaverde; el conselleiro de Emprego, José González; el subdelegado de Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; o el concelleiro de Urbanismo e Vivenda, Iago Lestegás, entre otras muchas personalidades del entorno institucional y sociocultural.

La alcaldesa destacó la labor del proyecto tras dos "proveitosos" años destacando su rol como "lugar para a reflexión pública pero tamén como exemplo de sustentabilidade".

En su intervención, José González destacó la contribución de Casa RIA como espacio de referencia para la reflexión y el diálogo para conectar los desafíos globales desde una perspectiva local adaptada a la realidad gallega, como un lugar abierto a la organización de actividades, encuentros y exposiciones vinculadas a la labor de la Fundación y favoreciendo la creación de sinergias y el intercambio de conocimiento.

Vista de parte de las personas asistentes al acto organizado por la Fundación RIA en Santiago. / fundacionria.org

La jornada comenzó con un acto institucional en el jardín de Casa RIA, con un balance del camino recorrido desde su apertura e intervenciones de David Chipperfield, Goretti Sanmartín, Julio Abalde Alonso y José González.

A lo largo del último año, "Casa RIA acogió cuatro exposiciones abiertas al público, una treintena de actividades públicas y recibió a más de 5.000 visitantes", según detallan desde la propia entidad. También se aludió a la evolución de la Fundación RIA, ante la proximidad de su décimo aniversario.

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El jardín de la casa albergó el posterior encuentro informal organizado como agradecimiento a todas las personas, instituciones y entidades que forman parte de la comunidad de Casa RIA "y que contribuyen a consolidarla como un espacio de investigación, diálogo y colaboración en torno al territorio", añaden.