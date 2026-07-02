Netflix busca en Galicia figurantes para ‘Animal’: esto es lo que debes cumplir para participar en la tercera temporada

Han pasado poco más de dos meses desde que Netflix anunció el inicio de los rodajes de los esperadísimos nuevos capítulos —pertenecientes a la segunda y tercera temporada— de Animal, comedia rural gallega ambientada en Santiago y sus alrededores protagonizada por el compostelano Luis Zahera.

Buscan figurantes en Galicia para la tercera temporada de 'Animal'

Desde entonces, hemos sabido que esta serie producida por Alea Media contará con el fichaje estrella de Álvaro Mel. Pero no solo eso, además, hemos podido ver cómo avanzaban las grabaciones de lo que está por llegar en localizaciones de Santiago, como la céntrica rúa do Vilar, y los alrededores de la capital gallega.

Unos rodajes que continúan y para los que Netflix sigue necesitando figurantes. Prueba de ello es el proceso de selección que la empresa Galicia Casting acaba de abrir en sus redes sociales para participar como extra en esta reconocida comedia rural.

Requisitos y cómo formar parte de la serie de Netflix 'Animal'

En concreto, se buscan «mujeres mayores de 40 años» con «talla 40 o 42» y un «look muy natural» que «residan en Galicia» para rodar el próximo 8 de julio capítulos de la tercera temporada de Animal.

Aquellas personas interesadas deberán enviar un whatsapp al teléfono 633 21 18 86 que incluya el nombre y los apellidos, la edad, el lugar de residencia, las tallas de la parte superior, inferior y calzado, así como una fotografía de cara y de cuerpo completo.

Rodajes de la serie de Netflix ‘Animal’ en la rúa do Vilar de Santiago, a finales de mayo. / Antonio Hernández

Santiago, gran protagonista de los nuevos capítulos de 'Animal'

Según ha comunicado Netflix, los actores Luis Zahera, Lucía Caraballo y Álvaro Mel serán los grandes protagonistas de los nuevos capítulos de la comedia rural gallega Animal, en los que el nuevo Kawanda Urban de Santiago de Compostela devuelve la ilusión a Antón (Luis Zahera).

Luis Zahera, en 'Animal', serie de Netflix rodada en Santiago y sus alrededores. / Netflix

Pero su estabilidad, si es que alguna vez Antón la ha tenido, se tambaleará cuando su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), recién diplomada en etología, se incorpora al negocio. Juntos, con la ayuda de Mike (Álvaro Mel), nuevo gerente de Kawanda, pondrán en marcha un popular servicio de entierros para mascotas que traerá prosperidad a Topomorto, ficticio pueblo de la serie al que dan vida localizaciones de Touro, Ponte Maceira, Arzúa, Teo y Vedra.

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Sin embargo, el inesperado auge económico revelará un oscuro secreto que se esconde bajo la superficie y que, esperemos que más pronto que tarde, podramos descubrir en Netflix, aunque todo apunta que para ello tengamos que esperar hasta el próximo año.