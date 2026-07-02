O director da Axencia Estatal de Investigación coñece os cinco centros de investigación de excelencia da USC
A reitora Rosa Crujeiras recibiu este xoves en San Xerome a José Manuel Fernández de Labastida, que tamén visitou o iMATUS
L.R.
A reitora da Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, recibiu este xoves no seu despacho ao director da Axencia Estatal de Investigación (AEI), José Manuel Fernández de Labastida, que visita estes días a capital galega para coñecer de primeira man un dos ecosistemas de investigación máis destacados do Estado.
O director da AEI acompañado de parte do seu equipo visitou este mércores, xunto con responsables de innovación e investigación da USC, o CiQUS (Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares), o CiMUS (Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas) e o CiTIUS (Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes).
Xa na axenda deste xoves, logo da xuntanza coa reitora en San Xerome, coñeceu de primeira man o traballo que se realiza nos outros dous centros da USC que pertencen á rede CiGUS, a Rede de Centros de Investigación do Sistema Universitario de Galicia promovida pola Xunta para fortalecer a investigación de excelencia. Así, visitou o CRETUS (Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais) e o IGFAE (Instituto Galego de Física de Altas Enerxías).
Ademais, Labastida achegouse este xoves ao Instituto de Materiais (iMATUS) da USC, un centro de investigación de excelencia que desenvolve ciencia de fronteira sobre novos materiais e as súas aplicacións en saúde, medio ambiente, enerxía e innovación industrial.
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