El Parlamento Europeo encarga a la USC un estudio sobre el impacto económico de la cooperación transfronteriza en la UE

El Parlamento Europeo ha encargado a la Universidade de Santiago (USC) la elaboración de un estudio estratégico sobre el impacto económico de la cooperación transfronteriza en la Unión Europea. El trabajo será desarrollado por el laboratorio EconLabGalicia–Public Policies Analysis and Design, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

La investigación, impulsada por la Comisión de Desarrollo Regional (REGI), analizará en qué medida la gestión compartida de servicios públicos, infraestructuras y equipamientos entre territorios fronterizos mejora la eficiencia del gasto público y la calidad de los servicios, prestando especial atención al papel de las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT).

El equipo de la USC está integrado por los profesores Santiago Lago Peñas, María Cadaval Sampedro y Xoaquín Fernández Leiceaga, especialistas en financiación pública, descentralización y gobernanza territorial. En el estudio del caso de la Eurorregión Galicia–Norte de Portugal participará además el profesor Francisco Carballo, de la Universidade do Minho.

El proyecto combinará el análisis de experiencias europeas, estudios de caso y técnicas de evaluación coste-beneficio para determinar cuándo la cooperación transfronteriza genera ahorros, mejora la prestación de los servicios públicos y crea valor añadido para los territorios participantes. Asimismo, examinará los factores institucionales que explican el éxito de estos modelos de gobernanza.

Uno de los casos analizados será la Eurorregión Galicia–Norte de Portugal, considerada una de las experiencias de cooperación transfronteriza más consolidadas de Europa y un referente en la integración territorial.

Las conclusiones servirán de apoyo a la Comisión REGI en la evaluación de los instrumentos europeos de cooperación territorial y en el diseño de futuras iniciativas de la Política de Cohesión.

El estudio se desarrollará durante el segundo semestre de 2026 y sus resultados contribuirán a los trabajos del Parlamento Europeo sobre el futuro de la cooperación territorial y de la Política de Cohesión de la Unión Europea.

Refuerzo de la proyección internacional de la USC

La participación de EconLabGalicia en este proyecto refuerza la proyección internacional de la USC en el ámbito de la economía pública y las políticas territoriales. Hace pocas semanas presentó en la sede de la OCDE en París, uno de los seis casos de estudio seleccionados en todo el mundo, junto a otros como el del Estado de California, para el análisis de la gestión de riesgos fiscales en los escalones subnacionales de gobierno.