Pedro Blanco da un paso al frente y concurrirá a las primarias socialistas para elegir al candidato a la alcaldía de Santiago

Anuncio de calado en la carrera para designar al candidato socialista a la Alcaldía de Santiago en las elecciones municipales de 2027. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha dado un paso al frente y se presentará a las primarias en las que los socialistas elegirán a su candidato a la Alcaldía de la capital de Galicia con la meta de "devolver a ilusión aos socialistas e tamén para ilusionar a Santiago". Según ha anunciado en un vídeo al que ha tenido acceso EL CORREO GALLEGO, en los próximos días iniciará una conversación con la militancia y los residentes en la capital gallega.

Tres de los candidatos testados en encuestas internas del partido -el exministro de Sanidad, exdelegado del Gobierno en Galicia, exalcalde de Ames y actual presidente de Mercasa José Miñones; la diputada en el Parlamento de Galicia Patricia Iglesias; y el secretario xeral del PSdeG de Santiago y también diputado autonómico Aitor Bouza- han dado un paso atrás y muestran su respaldo a la candidatura de Blanco para convertirse en regidor de Compostela.

Esta decisión reduce la pugna por la candidatura a dos opciones, la vicesecretaria de la Agrupación Socialista de Santiago Marta Álvarez-Santullano, que hace una semana generó revuelo en el partido al anunciar su intención de concurrir a las primarias, y el propio Blanco, en espera de que pueda surgir una tercera propuesta. Fuentes del partido insisten en que el proceso permanece abierto y no descartan la aparición de nuevas candidaturas. El límite para presentarlas termina este viernes a las 12:00 de la mañana. Por el momento es el primer candidato a estas primarias, que solo se celebrarán, el 19 de julio, si hay más de una opción y tendrán, si es necesaria, una segunda vuelta el 26.

El PSOE ha iniciado este jueves su proceso de primarias para las elecciones municipales y autonómicas con la presentación de candidaturas en cinco comunidades autónomas, 21 ayuntamientos, Ceuta y Melilla y dos consells insulares, un total de 30 territorios. De acuerdo con el calendario de esta primera tanda de primarias, la presentación de candidatos se realiza entre hoy y mañana, la recogida de avales entre el 4 y 11 de julio, la campaña de información entre el 12 y el 18 y la primera votación será el 19 de este mes. En caso de ser necesaria una segunda votación se llevará a cabo el 26 de julio.

El comunicado de Pedro Blanco

Este es el texto del comunicado que ha difundido Blanco para anunciar su candidatura:

"Ola, Santiago!

Quero anunciarvos que me presento ás primarias do Partido Socialista para ser alcalde de Santiago.

Con catorce anos cheguei a esta cidade e aquí fixen a miña vida. Medrei ao tempo que medraba a cidade… Descubrín o Santiago culto e vital, o Santiago universitario e espiritual. Vivín o Santiago do mellor urbanismo, unha Compostela emerxente que era exemplo a seguir por outras cidades.

Hoxe, os tempos son outros. A cidade perdeu folgos e vai a ralentí. Ninguén sabe cara onde.

Sei que somos unha gran maioría os que queremos outra cidade.

Queremos unha cidade con servizos públicos que funcionen.

Queremos unha cidade que escoite e de resposta aos problemas da xente, que se comprometa coa vivenda pública e o benestar social.

Queremos unha cidade que afronte con valentía a súa renovación urbana e que devolva o protagonismo aos barrios.

Queremos unha cidade innovadora, comprometida co seu comercio e que impulse o tecido empresarial.

Por todo isto, dou este paso, para impulsar a forza do socialismo compostelán e para que Santiago volva ser unha cidade que lidere.

Sei que somos unha gran maioría os que queremos unha cidade con enerxías renovadas, con vontade de progresar e convencida do protagonismo que merecemos.

Santiago non precisa nin indecisións nin experimentos. Santiago precisa pasar páxina.

Santiago precisa un cambio e toca agora. É hora de recuperar a ilusión.

Estou con gañas e ilusión. Estou preparado e por iso me presento.

Preséntome para devolver a ilusión aos socialistas e tamén para ilusionar a Santiago.

Co obxectivo de liderar este proxecto como alcalde, nos próximos días iniciarei unha conversa coa militancia e coa veciñanza.

Estarei na casa do pobo e en cada barrio para explicar, para escoitar e para construír un proxecto de cidade que todos queremos.

Vémonos pronto!"