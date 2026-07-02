Los pisos de tres y cuatro habitaciones, los más demandados por los universitarios en Santiago: estos son sus precios

La carrera por encontrar piso para el próximo curso universitario no termina cuando se abren las puertas de las inmobiliarias. Tras las colas registradas esta semana en Santiago, el mercado deja clara otra tendencia: los estudiantes buscan, sobre todo, pisos de tres y cuatro habitaciones, la fórmula que les permite compartir gastos y rebajar el precio del alquiler.

En Adaix Santiago Centro, ubicada en la rúa Santo Domingo de la Calzada, el director de la oficina, Óscar Herrero, explica que la vivienda más solicitada es la de tres habitaciones, siempre que esté "actualizada", es decir, con cocina y baño en buen estado. En el Ensanche, especialmente en zonas como Plaza Roja, República de Argentina o República de El Salvador, este tipo de inmuebles se mueve entre los 900 y los 950 euros mensuales.

Herrero asegura que la inmobiliaria prioriza viviendas "en las que yo viviría" y apunta que, pese a tratarse de un mercado tensionado, "la oferta termina siendo suficiente para que los universitarios encuentren alojamiento". En los últimos tres años, calcula que las rentas han aumentado de forma moderada, alrededor de 45 euros anuales.

También detecta un cambio en las preferencias de los jóvenes. "Cada vez son más los estudiantes del Campus Norte que buscan alojamiento en la zona sur de la ciudad, atraídos por la buena conexión con la Estación Intermodal", indica. Otros amplían la búsqueda a municipios limítrofes como O Milladoiro, donde, además de precios más contenidos, "valoran disponer de plaza de garaje".

La misma tendencia observan en Belenda Inmobiliaria, en la rúa de Santiago de Guayaquil. Allí explican que las viviendas de cuatro habitaciones situadas en el Ensanche "son las primeras en desaparecer del mercado", mientras que la mayor disponibilidad corresponde a pisos de dos habitaciones y a inmuebles próximos al Campus Norte.

En cuanto a los precios, alquilar una habitación cuesta entre 300 y 370 euros, dependiendo de la ubicación. No obstante, la inmobiliaria pondrá en el mercado en los próximos días dos pisos de tres habitaciones, en las rúas Carlos Macide y Pastoriza, donde el coste se reducirá hasta unos 250 euros por habitación.

Desde la oficina situada en la avenida de Vilagarcía, escenario este lunes de las colas que comenzaron a las 2.30 horas de la madrugada, corroboran que durante los primeros días de julio predominan las consultas de grupos que buscan pisos de tres o cuatro dormitorios. A partir del día 10, aproximadamente, "comienzan a llegar estudiantes que buscan alojamiento de forma individual y se interesan por viviendas de uno o dos dormitorios".

Según sus estimaciones, compartir un piso grande sigue siendo la opción más económica, con un coste medio cercano a los 300 euros por persona. Por tipologías, los alquileres de una habitación se sitúan entre 300 y 450 euros mensuales; los de dos habitaciones, entre 400 y 600 euros; los de tres, entre 700 y 900 euros; y los de cuatro dormitorios, entre 900 y 1.000 euros.

La coincidencia entre las tres agencias es clara: el inicio de julio marca el momento decisivo del mercado universitario en Santiago y quienes esperan demasiado tienen menos opciones para elegir ubicación, estado de la vivienda o precio.