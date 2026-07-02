La rúa Amor Ruibal reabrirá al tráfico en ambos sentidos tras 12 meses en obras
Se podrá circular desde el próximo lunes y solo restan «pequenos retoques» para finalizar los trabajos incluidos el plan ‘Barrio Verde de Pontepedriña'»
«As obras de Pontepedriña chegaron ao seu final. Está previsto que a partir do luns 6 de xullo abra ao tráfico a rúa Amor Ruibal nos dous sentidos». De esta forma, el Concello de Santiago anunció este miércoles la finalización de los trabajos ligados al plan Barrio Verde de Pontepedriña, incluidos en el proyecto Entre Sar e Sarela.
No obstante, detallan que «está previsto que os traballos de sinalización horizontal e vertical en Pintor Laxeiro se fagan a partir desa data e, polo tanto, pecharase ao tráfico esta rúa o día 7».
Tras las obras en Amor Ruibal, que se prolongaron durante 12 meses, «onde existían 4 carrís de tráfico xa se pode comprobar o espazo que se gañou para o verde urbano, para a estancia e para converter a rúa nun espazo máis habitable», indicaron desde el gobierno local, antes de precisar que «faltan por executar pequenos retoques que están a rematar, algún mobiliario e especies vexetais que faltan na praza do Pintor Laxeiro». «Realizaranse labores de limpeza das novas zonas verdes e de revisión das especies vexetais. Xa están colocadas marquesiñas. Estanse colocando os colectores de lixo na súa posición definitiva», apuntan desde Raxoi.
De esta forma, a partir del próximo lunes, la rúa Amor Ruibal recuperará el tráfico en ambos sentidos, después de muchas semanas con alteraciones en el tráfico en este punto de la ciudad.
Esta actuación está encuadrada en el proyecto Entre Sar e Sarela, un plan conjunto del Concello de Santiago y de la Universidade de Santiago, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidade del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), financiada con fondos Next Generation al 95%.
Con esta intervención en el barrio de Pontepedriña, el Concello busca «a renaturalización da zona e a creación dun corredor ecolóxico urbano». «O ámbito de actuación está delimitado pola rúa do escultor Camilo Otero, a praza Pintor Laxeiro e a rúa Amor Ruibal, que contaba cunha elevada porcentaxe de espazo público destinado ao tráfico rodado», detallan desde Raxoi.
«Máis espazo para as persoas»
Durante la ejecución de los trabajos, se redistribuyó «o espazo dispoñible na rúa Amor Ruibal para incrementar o verde urbano e o espazo para as persoas e para facela máis accesible, segura e habitable». También se implantaron «sistemas de drenaxe sustentable para mellorar a xestión das augas pluviais e que sirva de modelo para outros puntos da cidade».
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