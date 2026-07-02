Santiago entra en modo verano con la apertura de las piscinas del Monte do Gozo

Santiago entra en modo verano con la apertura, este miércoles, 1 de julio, de las piscinas del Monte do Gozo. Prestarán servicio hasta el 14 de septiembre, y lo harán con las mismas tarifas de los últimos años.

La entrada general para los mayores de 16 años tendrá un coste de tres euros, mientras que los menores de esa edad pagarán 1,5 €. Los niños de hasta cinco años podrán acceder gratuitamente al recinto.

El complejo cuenta con tres espacios acuáticos diferenciados: una piscina para adultos, una infantil y un pediluvio, todos ellos conectados mediante plataformas de piedra sobre el agua. Además, las instalaciones disponen de cerca de 5.000 metros cuadrados de zonas verdes equipadas con hamacas y parasoles, convirtiéndose en uno de los principales espacios de ocio al aire libre de la capital gallega.

Las piscinas forman parte del Plan de Revitalización del Parque Monte do Gozo, iniciado en 2016, año en el que estas instalaciones abrieron sus puertas. El recinto contará durante toda la temporada con servicios de socorrismo, atención al público y mantenimiento.

En los últimos años se han llevado a cabo diversas actuaciones de mejora para incrementar la seguridad y la accesibilidad. Entre ellas destacan la optimización de la ventilación de la sala de máquinas, la instalación de equipamiento biosanitario, la renovación de la tarima de madera del solárium y la eliminación de barreras arquitectónicas en los accesos y pavimentos.

Césped natural

Asimismo, se ha ampliado la superficie de césped natural hasta alcanzar los 4.800 metros cuadrados, tras añadir 3.300 m2 a los ya existentes en el entorno de las piscinas.

La recuperación del Parque Monte do Gozo también ha permitido revitalizar otros espacios de uso ciudadano, como el recinto de festivales, escenario de eventos como el festival O Son do Camiño, además de nuevas áreas de picnic, senderos, circuitos de running, zonas de disc-golf y el centro de recepción de peregrinos a caballo.

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