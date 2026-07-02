La crianza respetuosa y la maternidad son las protagonistas de la campaña '12 Comercios, 12 Sensibilidades' este julio

La iniciativa del Concello de Santiago '12 comercios, 12 sensibilidades' pone el foco en la maternidad durante este mes de julio. La Asociación Alecría y Gaia Ecocrianza se encargan de acercar a los compostelanos a temas clave de la crianza respetuosa y del autocuidado en la maternidad. Durante la presentación de la campaña, María Rozas, concelleira de Dereitos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, destacó este jueves el papel de asesoramiento y acompañamiento emocional que brindan Gaia Ecocrianza y la Asociación Alecría a los padres.

La cofundadora de Gaia Ecocrianza, Sonia López, puso en valor el papel de las mujeres en el comercio local de Santiago, recalcando que Gaia nació para ayudar a las mujeres a continuar sus carreras profesionales acompañándolas en la crianza de sus pequeños. Por otro lado, Sabela Mariñas, de Alecría, subrayó el trabajo de asesoramiento en la lactancia que lleva al cabo la asociación.

Las actividades comenzarán este jueves 2 de julio con una charla sobre "Autocoidado no posparto para que as nais desfruten da crianza", a partir das 18:00 horas en Gaia Ecocrianza. A lo largo de las próximas semanas, se llevarán al cabo más encuentros en el mismo espacio, como las charlas sobre porteo ergonómico y calzado respetuoso el 9 y 20 de julio.

El 16 de julio las familias tendrán la oportunidad de juntarse para hablar de crianza y lactancia a las 18:00 en el parque de Galeras, mientras que el 23 de julio se impartirá una charla sobre "a natureza como espazo de xogo" a partir de las 17:30 en Espazo Apego.