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Muralismo

Unha galería de arte urbana no corazón do Ensanche: unha nova vida para o espazo que une Rosalía de Castro coa Rúa Nova de Abaixo

O proceso creativo xa está en marcha e aberto ao público, que pode descubrir como traballan coordinadamente oito muralistas galegos

Un dos murais que se están a pintar nas galerías de Compostela

Un dos murais que se están a pintar nas galerías de Compostela / Jesús Prieto

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Ana Triñáns

Ana Triñáns

Mou, Xoana Almar, Nove Noel, Sokram, Lidia Cao, Yoseba, Miguel Peralta e Sekone son os artífices deste museo “gratuíto” de arte urbana que dende o luns se está a crear, promovido pola Concellaría de Xuventude, nas galerías que unen a Avenida Rosalía de Castro coa Rúa Nova de Abaixo, en pleno corazón do Ensanche compostelán.

Tratase dun proxecto colectivo e cooperativo que busca, coa implicación da comunidade de propietarios do edificio, darlle unha nova vida a este espazo que, a pesar de ter actividade comercial e empresarial, se atopa dende hai tempo en estado de degradación nas zonas comúns.

O proceso de creación xa comezou no número 31 de Rosalía de Castro o pasado luns 29 de xuño e vaise estender, aproximadamente, até o 20 deste mes. Unhas semanas nas que residentes, viandantes e curiosos poden visitar as galerías para coñecer a evolución dos murais e ver in situ como traballan os muralistas.

Cada un dos oito artistas intervén en cadansúa parede das galerías mais realizarán unha acción común no espazo final que dá á Rúa Nova de Abaixo. “Unha galería de arte urbana gratuíta”, explicaba Mou na presentación do proxecto no lugar da intervención para expoñer que “parte importante para o gremio muralista galego é o de compartir experiencias” creadoras coma esta, sobre a que tamén agradeceu a Concello e veciños a “liberdade creativa” que lles permiten exercer neste museo de murais.

Unha galería de arte urbana no corazón do Ensanche

Unha galería de arte urbana no corazón do Ensanche / Jesús Prieto

Mocidade e espazo público

A concelleira de Xuventude, María Rozas, defendeu na presentación do proxecto a traxectoria do departamento que dirixe dende hai tres anos en canto á promoción de “proxectos de muralismo, en centros educativos e diferentes espazos da cidade”.

Rozas destacou “a capacidade transformadora da arte urbana para a recuperación de espazos degradados” pero tamén o feito de que “a mocidade forme parte do espazo público”. Unha mocidade que ten agora, ademais da posibilidade de habitar un escenario esteticamente máis fermoso, a ocasión de coñecer como os muralistas desenvolven o seu traballo e, se cadra, seren algúns deles os muralistas de mañá.

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Unha galería de arte urbana no corazón do Ensanche / Jesús Prieto

Uns artistas urbanos, os galegos, con recoñecido prestixio nacional e internacional que nos últimos anos e grazas á reivindicación colectiva viron, como apuntou Xoana Almar, “que podemos vivir deste traballo”. Unha cuestión que non era así cando estes muralistas comezaron a plasmar no espazo público as súas obras e á que se chegou “grazas á defensa do noso traballo” e ao compromiso propio coa seguridade laboral ata chegar á “profesionalización” do gremio.

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