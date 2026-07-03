MÚSICA
La Banda Municipal regala otro jueves de música a cielo abierto
Bajo la batuta de David Fiuza, sumaron cuatro solistas: Alfonso González Barquin, Bertold Strecher, Archilles Liarmakopoulos y Perry Hoogendijk, parte de un ciclo mensual que prosigue la próxima semana en el Teatro Principal
La Banda Municipal regaló este jueves en la Zona Vella de Santiago otro jueves de música a cielo abierto durante un concierto en la Praza das Parterías englobado en el Galaico Brass Festival.
Cuatro solistas
Bajo la batuta de David Fiuza actuaron con el apoyo extra de cuatro solistas de «relieve internacional», según detallan desde la organización: Alfonso González Barquin ( trompeta; Academia Nazionale Santa Cecilia Roma), Bertold Strecher ( trompeta; Berliner Philarmoniker), Archilles Liarmakopoulos (trombón; Canadian Brass) y Perry Hoogendijk (tuba; Royal Concertgebouw Orchestra).
Repertorio
Dentro de un recital titulado «Amici Gallaeciae», el programa incluyó «Gallacecia», José Bugallo; «Virtuosity», de Kenny Baker: Virtuosity; «Thoughts of Love», de Arthur W. Pryor; «Portas», de Ricardo Mollá; «Natalia & Salhomé», de Jaime Henao; Stephan Bulla: «Declaration for Trumpet», de Stephan Bulla; y «Concerto per Tromba», de Amilcare Ponchielli.
Próximas fechas
Y el próximo jueves, será el Teatro Principal la nueva sede del próximo de los recitales del mes, a las 20 horas, con entrada libre como en las citas del 19 (de nuevo en Praterías) y el 26 (Praza da Quintana, como parte de las Fiestas del Apóstol). Ese 9 de julio, bajo la batuta de Fiuza, se contará con la presencia añadida de un grupo de solistas compuesto por Unai Brito Trelles (saxofón), Andrés España Fontán (saxofón) y Jorge Sánchez Cortés (saxofón). Son citas impulsadas por el Concello de Santiago dentro de la oferta estival del proyecto Compostela Cultura.
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