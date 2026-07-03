El calor vuelve a azotar Santiago: los termómetros superarán los 35 grados en otro fin de semana de alerta amarilla

El calor se deja sentir, una vez más, en la comunidad gallega. Con los mercurios elevándose día a día, Santiago se prepara para un fin de semana en el que las temperaturas alcanzarán los 34 grados el sábado y los 35 el domingo, según la previsión de MeteoGalicia para la capital gallega. Las mínimas tampoco darán demasiado respiro y no bajarán, en ningún caso, de los 17 grados.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por su parte, eleva la apuesta y sitúa los valores por encima de los previstos por MeteoGalicia, con máximas de 39 grados el sábado y 38 el domingo en Santiago. Además, mantiene activada la alerta amarilla en el interior de la provincia de A Coruña para este sábado y la eleva a naranja durante la jornada del domingo.

MeteoGalicia apunta que el cielo continuará despejado y que las temperaturas se mantendrán en valores elevados para esta época del año, especialmente en el caso de las máximas, que serán muy altas respecto a lo habitual. En cuanto a la calidad del aire, advierte un empeoramiento, al pasar de un nivel favorable a uno regular.

Este es el segundo gran episodio de calor de este verano y es que a finales de junio la entrada de otra masa de aire cálido procedente del norte de África disparó los termómetros por encima de los 35 grados en la capital gallega durante varias jornadas consecutivas.

La previsión en el resto de la comunidad

El resto de la comunidad autónoma tampoco se libra del calor. MeteoGalicia apunta a jornadas de fuerte calor, sobre todo en el interior de la mitad sur, y los avisos por altas temperaturas se concentran especialmente en zonas del interior, Miño de Ourense, Rías Baixas y áreas de A Coruña y Lugo. Como es habitual, Ourense volverá a situarse como el principal foco de calor, con máximas que podrán alcanzar los 40 grados tanto el sábado como el domingo.

Hidratarse es una de las claves para sobrevivir al calor / Antonio Hernández

En las Rías Baixas, tanto Pontevedra como Vigo se preparan para que las temperaturas ascienden hasta los 36 el sábado y 35 el domingo en ambas ciudades. En el norte de la comunidad, el calor será algo más contenido que en el interior, aunque también se esperan valores altos para la época. De este modo, los termómetros llegarán hasta los 30 en A Coruña.

¿Cuál es la previsión para la próxima semana?

Santiago encara la próxima semana también con calor. El lunes las temperaturas seguirán en la capital gallega por encima de los 30 grados. El resto de la semana, la previsión de MeteoGalicia apunta a temperaturas altas y cielos despejados, aunque con un ligero descenso de las temperaturas mínimas.