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El Centro de Protonterapia de Galicia encara la recta final con turnos de trabajo de 24 horas

Con las obras de edificación ya concluidas, en verano se realizarán jornadas maratonianas para cumplir los plazos

Podría atender a los primeros pacientes a finales de este año

Corgos, Daniel Calleja Crespo y Gómez Caamaño, este jueves, durante la visita al Centro de Protonterapia de Galicia.

Corgos, Daniel Calleja Crespo y Gómez Caamaño, este jueves, durante la visita al Centro de Protonterapia de Galicia. / Cedida

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Jacobo Táboas

Jacobo Táboas

Santiago

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitaron este jueves el Centro de Protonterapia de Galicia, situado en Santiago, donde supervisaron los trabajos realizados en esta infraestructura que encara su recta final con la previsión de atender a los primeros pacientes a finales de este año o principios de 2027. Con su puesta en marcha, Galicia se convertirá en la primera comunidad en ofrecer el tratamiento de protonterapia en la sanidad pública.

Las obras de la edificación están ya concluidas. Del mismo modo, el personal de la empresa tecnológica que se encarga de la instalación y calibrado del equipo Proteus ONE, se encuentra testando los sistemas clave para el funcionamiento del centro, como es el caso del ciclotrón (generador del haz de protones), del gantry (el sistema que dirige el haz de radiación), o del brazo robotizado de posicionamiento.

Con el objetivo de cumplir los plazos de entrega y aceptación del equipamiento, por parte de la Xunta y del Ministerio de Sanidad, durante el verano se realizarán turnos de trabajo de 24 de horas para alcanzar lo establecido en el cronograma, estando fijada su entrega para finales del mes de octubre.

Calibración de los equipos

Una vez que tenga lugar la aceptación formal de las instalaciones, a principios de noviembre comenzará la fase de «comisionado clínico», de suma importancia ya que se realizará la calibración final de los equipos, previa al uso médico, y que va a posibilitar comenzar a tratar a los primeros pacientes entre finales de este año y principios de 2027.

Junto con las obras del nuevo Centro de Protonterapia de Galicia y la calibración de su equipamiento, el Ejecutivo gallego también avanza en la incorporación y formación de su personal.

De este modo, el Sergas ya incorporó un equipo con cuatro radiofísicos hospitalarios y tres oncólogos radioterápicos, a los que sumará un cuarto en otoño. Además, ya se incorporaron los dos primeros técnicos de radioterapia y está prevista la contratación de entre cinco y siete profesionales más antes de que termine el año. Todo el personal está recibiendo formación específica, incluyendo estancias en otros centros de protonterapia de referencia, en España y en Italia.

Referencia a nivel nacional

El Centro de Protonterapia de Galicia será de referencia a nivel nacional y atenderá también a pacientes procedentes de Castilla y León, Asturias y el norte de Portugal, con una capacidad estimada de 250 personas al año.

El centro estará especialmente enfocado a pacientes oncológicos con alta expectativa de supervivencia, prestando atención destacada a la población infantil. La inversión total del Centro de Protonterapia de Galicia supera los 60 millones de euros entre la edificación y el equipamiento.

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En ese presupuesto están recogidos los 28 millones de euros aportados por la Fundación Amancio Ortega a la sanidad pública gallega en el marco del acuerdo para el impulso de la protonterapia en España.

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