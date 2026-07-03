MÚSICA
Los Enemigos arrasan en la agenda de conciertos de Santiago: anuncian segunda fecha tras agotar las entradas de la primera
La banda de rock que lidera Josele Santiago confirma doble actuación en noviembre del presente 2026
Los Enemigos arrasan en la agenda de conciertos de Compostela. Acaban de anunciar un segundo show en Santiago tras agotar las entradas del primero. La banda de rock canalla que lidera Josele Santiago anuncia doble actuación en noviembre del presente 2026 para mostrar canciones nuevas como el single "Canciones chulas".
Los Enemigos confirman así un doble show en Santiago con citas el 20 y 21 de noviembre en la sala Capitol. Son parte de las primeras fechas de 2026 de su gira de regreso. El grupo madrileño que lidera Josele Santiago, lanzó este año "Canciones chulas", uno de sus temas nuevos.
Nexo compostelano
"Volvemos con muchas ganas, con 'Canciones chulas' y el poder liberador de la música", detallan Los Enemigos en sus redes sociales sobre su vuelta y la canción que pone título a su nuevo disco, de venta en otoño. Y luego han sacado otro single titulado "Miss Dinamarca".
A primeros del siglo XXI, Los Enemigos estrecharon su nexo en la capital gallega, donde han tocado numerosas veces a lo largo de su carrera e incluso grabaron un álbum en vivo ("Obras Escocidas - 1985 - 2000") en varias salas, entre ellas, una compostelana, la Nasa (luego llamada Malatesta, ahora cerrada).
Y Los Enemigos, que trabajan con el promotor gallego Carlos Mariño (Spanish Bombs) añaden: "Querida afición, aquí estamos de nuevo. Con cancionero listo para estrenar y el sello Mushroom Pillow acompañando en la faena. Tenemos un disco bien majo listo para desprecintar: 'Canciones chulas'. Lo publicaremos en octubre".
Los Enemigos tocan en Compostela el próximo viernes 20 de noviembre y el sábado 21 de noviembre en Capitol, con tickets desde 33 euros en la venta anticipada.
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