Fallece María Dolores Durán Rey, ex Jefa de Estudios del Colegio Alca
Dicho centro educativo ubicado en Biduído de Arriba, 36, Ames, ejerce su actividad desde 1975
Redacción
La profesora María Dolores Durán Rey, ex Jefa de Estudios del Colegio Alca falleció este viernes a los 81 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales. DEP
Familia
Su esposo, Fausto Francisco Varela Correa; sus hijos, Marina y Fausto Varela Durán; su nieta, Alejandra García Varela; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que por su eterno descanso se celebra este sábado a las siete de la tarde en la Capilla del Complejo Apóstol (Rúa Boisaca, 11 – Frente entrada principal Cementerio) y seguidamente será incinerada en la intimidad familiar; favores que agradecen.
Colegio de larga tradición educativa
El Colegio Alca, ubicado en Biduído de Arriba, 36, Ames (A Coruña), inició su actividad en septiembre de 1975, como centro de Bachillerato. La promoción de Bachillerato del curso 2024-2025 fue la número 50 en septiembre del pasado año.
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