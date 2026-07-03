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Fallece María Dolores Durán Rey, ex Jefa de Estudios del Colegio Alca

Dicho centro educativo ubicado en Biduído de Arriba, 36, Ames, ejerce su actividad desde 1975

A la derecha, vista del Colegio Alca.

A la derecha, vista del Colegio Alca. / Cedida

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Redacción

Santiago

La profesora María Dolores Durán Rey, ex Jefa de Estudios del Colegio Alca falleció este viernes a los 81 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales. DEP

Familia

Su esposo, Fausto Francisco Varela Correa; sus hijos, Marina y Fausto Varela Durán; su nieta, Alejandra García Varela; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que por su eterno descanso se celebra este sábado a las siete de la tarde en la Capilla del Complejo Apóstol (Rúa Boisaca, 11 – Frente entrada principal Cementerio) y seguidamente será incinerada en la intimidad familiar; favores que agradecen.

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El Colegio Alca, ubicado en Biduído de Arriba, 36, Ames (A Coruña), inició su actividad en septiembre de 1975, como centro de Bachillerato. La promoción de Bachillerato del curso 2024-2025 fue la número 50 en septiembre del pasado año.

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