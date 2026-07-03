Si vas a O Gozo Festival, esto te interesa: ya se conocen los horarios de todas las actuaciones en Santiago

Para quienes todavía siguen con resaca emocional tras lo vivido en O Son do Camiño, la próxima gran cita musical de Santiago ya calienta motores.

O Gozo Festival acaba de desvelar los horarios de los conciertos del próximo sábado 11 de julio, una jornada que reunirá en el Monte do Gozo a Maroon 5, Martin Garrix, Rita Ora, Danny Ocean y Miriam Rodríguez.

Maroon 5 / Cedida.

Estos son los horarios de los conciertos de O Gozo Festival 2026

Con una semana por delante para organizar, desde el festival han dado a conocer el orden y los horarios de todas las actuaciones programadas.

La gallega Miriam Rodríguez será la encargada de dar el pistoletazo de salida de O Gozo Festival 2026 a partir de las 18.00 horas. La cantante y compositora, conocida tras su paso por la novena edición de Operación Triunfo, en la que quedó en tercer lugar, se ha consolidado como una de las voces del pop actual gracias a trabajos como Líneas Rojas, o su reciente álbum, Valió la pena fallar.

Tras ella será el turno de Rita Ora (19.15 horas) y Danny Ocean (20.45 horas). Este último hará viajar al pasado al Monte do Gozo con su gran éxito Me Rehúso, al que siguieron grandes hits como Dembow, Volare o Fuera del mercado.

Una de las grandes apuestas de la jornada será la actuación de Maroon 5, que tomarán el relevo a partir de las 22.15 horas. La banda liderada por el carismático vocalista Adam Levine, una de las más exitosas de pop-rock internacional con más de 30 millones de álbumes vendidos, repasará himnos como Moves Like Jagger, Sugar, Memories, Payphone o Girls Like You.

Finalmente, y para disfrutar de otra de las grandes actuaciones de la jornada, habrá que esperar hasta la una de la madrugada. Será entonces cuando el DJ Martin Garrix cierre por todo lo alto el festival.

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Cabe recordar, que no es la primera vez que el DJ neerlandés se sube al escenario del Monte do Gozo, pues repite tras ser uno de los cabeza de cartel junto a Robbie Williams en la edición de 2023.