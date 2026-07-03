Herido un operario tras sufrir un accidente laboral en Santiago: "Volcó la máquina elevadora"

Un trabajador resultó herido en la tarde de este viernes tras sufrir un accidente laboral en las obras de reurbanización que se están realizando en la avenida Romero Donallo, en Santiago. El suceso se produjo pocos minutos después de las 14.00 horas, cuando, por causas que se investigan, "volcó la máquina elevadora" que manejaba el operario, según informaron los Bomberos.

La alerta movilizó a varios servicios de emergencia, que se desplazaron hasta el lugar para atender al trabajador. En el operativo participaron efectivos de los Bomberos, de la Policía Nacional y de la Policía Local, además de los servicios sanitarios.

Los equipos médicos atendieron al herido en el mismo lugar del accidente antes de proceder a su traslado al hospital.

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Dos accidentes de tráfico

Este no fue el único incidente que se registró en la capital gallega en las últimas horas, puesto que en la tarde del jueves, minutos después de las 19.00 horas, se produjo un accidente de tráfico en la rúa do Hórreo, tras la colisión de dos vehículos. Y solo unas horas antes, a las 16:27 horas, se registró un choque entre dos vehículos en la confluencia de las rúas País Vasco y Andalucía, "con resultado de danos materiais", detallaron desde la Policía Local.