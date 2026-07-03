IES Rosalía de Castro, referente europeo del Bachillerato Internacional: sede de una jornada sobre su implantación en la enseñanza pública

El IES Plurilingüe Rosalía de Castro acogió el pasado martes 30 de junio una jornada dedicada al desarrollo del Bachillerato Internacional (BI) en los centros públicos, después de haber sido reconocido como centro público referente en Europa por sus buenas prácticas. La cita reunió a una delegación oficial del Bachillerato Internacional integrada por la directora regional para Latinoamérica e Iberia, Maripé Menéndez, y la senior manager de Desarrollo y Relaciones con Gobiernos de Latinoamérica e Iberia, Cristina Ruiz. Como invitado participó también el director del IES Gerardo Diego, de Pozuelo de Alarcón, Jesús Álvarez, cuyo centro ha sido distinguido recientemente con el Premio Princesa de Girona Escuela 2025.

El instituto compostelano imparte el BI desde 1989. Fue el primer centro público gallego en ofrecer este programa y el quinto de toda España en incorporarlo a su oferta educativa, consolidándose como uno de los centros pioneros en la implantación de este modelo de enseñanza.

La jornada comenzó con un encuentro institucional en el que estuvo presente la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández. Posteriormente, Arantxa Fuentes, coordinadora del BI en el IES Rosalía de Castro, y Jesús Álvarez ofrecieron sendas conferencias en las que destacaron el papel del Bachillerato Internacional como herramienta de transformación de los centros públicos a través de la inclusión, la excelencia educativa y la investigación.

A partir de sus respectivas experiencias, ambos explicaron cómo este programa prepara al alumnado y al profesorado para afrontar los retos de la sociedad actual mediante una metodología basada en la indagación y el desarrollo de competencias, plenamente alineada con el marco normativo vigente. En este sentido, defendieron que la implantación del BI en la enseñanza pública contribuye a garantizar la igualdad de oportunidades y a reforzar una educación pública de calidad e inclusiva.

Al encuentro asistieron docentes, alumnado y familias, además de representantes del IES do Castro, de Vigo, también centro BI; del equipo directivo del IES Ollos Grandes, de Lugo; y orientadores de otros centros públicos interesados en conocer esta experiencia.