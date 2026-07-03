Un motorista resulta herido tras chocar con un coche en la rotonda da Rocha, en Santiago

Un motorista ha resultado herido en la mañana de este viernes tras colisionar con un vehículo en la rotonda da Rocha, en Santiago. Según confirman a EL CORREO GALLEGO fuentes del 112 Galicia, el suceso tuvo lugar entre los kilómetros 8 y 9 de la SC-20, a la altura de Vidán, sobre el paso elevado.

La voz de alarma fue dada por un particular en torno a las 11.38 horas, al alertar de la presencia de un motorista herido en el suelo, aunque "consciente". Según trasladó al 112, el vehículo implicado en la colisión "continuou a marcha" tras el accidente.

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Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local de Santiago.