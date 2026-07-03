Un motorista resulta herido tras chocar con un coche en la rotonda da Rocha, en Santiago
El 112 Galicia recibió el aviso de un particular sobre un motorista herido y consciente en el suelo tras un choque en la SC-20
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Un motorista ha resultado herido en la mañana de este viernes tras colisionar con un vehículo en la rotonda da Rocha, en Santiago. Según confirman a EL CORREO GALLEGO fuentes del 112 Galicia, el suceso tuvo lugar entre los kilómetros 8 y 9 de la SC-20, a la altura de Vidán, sobre el paso elevado.
La voz de alarma fue dada por un particular en torno a las 11.38 horas, al alertar de la presencia de un motorista herido en el suelo, aunque "consciente". Según trasladó al 112, el vehículo implicado en la colisión "continuou a marcha" tras el accidente.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local de Santiago.
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