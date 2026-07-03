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ELECCIÓNS MUNICIPAIS 2027

Marta Álvarez-Santullano renuncia ás primarias: Pedro Blanco, candidato do PSOE á alcaldía de Santiago

A vicesecretaria xeral dos socialistas de Compostela apéase da carreira electoral por "lealdade" ao partido, que considera que a mellor opción é o delegado do goberno

A socialista Marta Álvarez-Santullano

A socialista Marta Álvarez-Santullano / Jesús Prieto

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Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

Ás 12 da mañá deste venres conclúe o prazo para a presentación de candidaturas do Partido Socialista para loitar pola alcaldía de Santiago nas eleccións municipais de 2027. Logo do comunicado do delegado do goberno, Pedro Blanco, postulándose como candidato, para o que conta co apoio da dirección, a vicesecretaria xeral do PSOE local, Marta Álvarez-Santullano decidiu dar "un paso ao lado" e non concorrer ás primarias.

En conversa con EL CORREO GALLEGO, Santullano afirmou seguir considerándose a mellor opción dos socialistas composteláns para acadar en 2027 os mellores resultados, pero comunicou a súa retirada "por lealdade ao partido", que considerou que o mellor candidato é Pedro Blanco. Con esta decisión de Santullano, e salvo sorpresa de última hora, o delegado do goberno é a única opción e por tanto será proclamado oficialmente como aspirante á alcaldía polo PSOE.

"Isto non vai de intereses persoais"

Marta Álvarez-Santullano

— Vicesecretaria xeral do PSOE de Santiago

Marta Álvarez-Santullano asegura que "isto non vai de intereses persoais" e reforza así a súa decisión de non presentarse ás primarias, sen embargo, segue valorándose como a mellor alcaldable da súa formación para as eleccións do ano que vén. "Dei o paso porque considerei que era a opción que podía acadar os mellores resultados", reafírmase Santullano, que con todo, sitúa por riba dos propios os intereses do Partido Socialista.

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Súmase así a exconcelleira aos outros tres posibles aspirantes que tamén renunciaron a concorrer ás primarias en favor da candidatura de Pedro Blanco. O secretario xeral dos socialistas composteláns, Aitor Bouza, a deputada autonómica Patricia Iglesias, e o exministro José Miñones, deron un paso ao lado no momento en que se coñeceu o respaldo da dirección do PSOE ao delegado do goberno.

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