Santiago se vuelca con España y celebra por todo lo alto la victoria ante Austria

Santiago de Compostela no se perdió el encuentro entre la selección española y Austria, siendo uno de los epicentros picheleiros para seguir el encuentro la pantalla instalada en la praza da Constituciónpor el Concello.

Un numeroso grupo de personas no faltó a la cita y pudo celebrar el pase de los suyos a la siguiente ronda del Mundial -en la que se medirá a Portugal- en un encuentro en el que España dominó casi de principio a fin. Ataviados con banderas de España y las caras pintadas, el lugar elegido por el Concello para disfrutar del Mundial reunió a jóvenes y adultos por igual, quedando patente que la capital gallega está volcada con la selección.

Una estampa similar se repitió en otro punto de la ciudad, con la pantalla que el festival Go!Go!Zo! instaló en el Monte do Gozo. Decenas de aficionados siguieron desde allí el encuentro y celebraron una victoria que mantiene intacto el sueño mundialista.

Una vez más, el fútbol volvió a demostrar su capacidad para unir a toda una ciudad, que ya mira con ilusión a los octavos de final y sigue soñando con ver a España conquistar su segunda estrella.

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El Portugal vs España se verá en Cancelas

El siguiente partido de España en el Mundial también podrá verse desde una pantalla gigante. Así, el Concello habilitará otra pantalla el 6 de julio. En este caso, la proyección se trasladará al parque das Cancelas, en la esquina entre la avenida de Xoán Paulo II y la avenida do Camiño Francés. Por su parte, el festival Go!Go!Zo! hará lo propio en el Monte do Gozo.