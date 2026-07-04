Conciertos en Santiago: el rock underground se reivindica este sábado con Chiskeiro, LoraHacePam! y Circuncisión Total

El rock underground se reivindica este sábado en Santiago. La joven formación compostelana Chiskeiro comparte el escenario de la sala Moon con los grupos lucenses Circuncisión Total y LoraHacePam! (21 horas; 8 euros; 6 € en la venta anticipada). Prueban que la escena musical compostelana es mucho más que el festival O Son do Camiño o ciclos como el Atardecer no Gaiás que abrió este jueves Carlangas y que (por ahora) aún caben en la agenda cultural propuestas alternativas y mainstream.

Chiskeiro son una banda integrada por Teo Maril a la guitarra solista, Sara Pampín a la voz y guitarra rítmica, Emilia Prado como bajista e Iria Castro a la batería.

Acaban de estrenar «Hawaiina», un tema de frescura primeriza y descaro de la escuela CBGB si estuviéramos en EEUU pero en Compostela hay que decir al estilo de la brecha abierta en los años 90 por el sello picheleiro Lixo Urbano. «Sobre ese single, principalmente hay que mencionar que lo grabamos en los locales del Centro Xove da Almáciga de forma gratuita y que esos locales municipales hacen una gran labor por los grupos emergentes de Santiago», señalan Emilia en charla con EL CORREO GALLEGO.

«Nos definiríamos dentro de un estilo como el punk rock, aunque tenemos referentes de muchos grupos y estilos distintos».

«De la escena musical de Santiago, diríamos que, en general, existe un ambiente de comunidad muy agradable y que facilita mucho el ser capaz de presentarse al público. Hay mucho apoyo entre bandas. Aún así, inevitablemente, por ser un grupo de mujeres seguimos percibiendo las trazas de misoginia que sigue habiendo», añade Emilia antes de citar influencias musicales de Chiskeiro.

«Al principio nos inspirábamos mucho en grupos anglosajones como Green Day u otros parecidos. pero conforme evolucionamos nos hemos fijado más en la escena local y nacional, y nos gustan mucho grupos como La Élite, Aiko El Grupo o Grande Amore», añade.

LoraHacePam, grupo rock de Lugo. / Cedida

LoraHacePam!, por su lado, es un grupo de Lugo compuesto por Pablo Méndez, cantante; Andrés Mera, guitarrista; Agua Menacho, batería; Manuel Menacho, bajista; y Fiz Ouro, saxofonista (no estará en el concierto de este sábado).

Tienen como guiás a «Siniestro Total, Taburete, Toreros Muertos y el bibliotecario de Phineas y Ferb», señala Manuel a este diario antes de aludir a Compostela. «La escena de Santiago de es sustancialmente peor que la de Lugo puesto que en Lugo estamos nosotros», suelta con tanto humor y chulería. «Todos deberían venir a Lugo a disfrutar de nuestra escena y dejar que los peregrinos se apoderen al 100% de Compostela», insiste quien mucho presume de alma lucense pero viaja a Compostela para tocar esta noche...

Ya más en serio (dicho en broma), Manuel comenta los planes de LoraHacePam!: «Estamos en proceso creativo y nuestra intención es hacer una gira de presentación de nuestro primer disco de septiembre a diciembre. El plan a futuro es ser los dueños del universo pero estamos en una etapa de desmotivación colectiva y no lo vemos muy viable», suelta feliz.

Esta banda ofrece «punk-rock-funk-folk-hrunk» y han grabado un disco llamado «Toda una vida de éxitos», registrado junto al gran Arturo Vaquero (Abrigueiro) como productor.

Circuncisión Total, grupo lucense de rock. / Cedida

Y Circuncisión Total es un combo lucense formado por Jimena Morán (guitarra y voz), Iago Carreira (bajo y voz), Rosalía Fernández (batería), Hugo Iglesia (guitarra y voz) y Óscar Barreiro (guitarra y voz). «Cada un de nós escoitamos cousas moi diversas, o certo é que cada un manexa referentes distintos e empuxa a música do grupo ao seu territorio. Se tiveramos que escoller algún grupo de referencia, escolleriamos Spiritualized e Sonic Youth. stamos tendo os nosos primeiros acercamentos ca escena compostelá, e nos está resultando bastante acolledora e atractiva. A escena en Lugo actualmente é prometedora, e consideramos que está gañando moita forza», cuentan con una subjetividad menos bravucona que la de Manuel.

Circuncisión Total tienen previsto grabar un disco «próximamente» y se sienten «cómodos» dentro de los estilos «rock alternativo e noise rock», según indican.

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