Las escapadas favoritas de los santiagueses cuando el calor aprieta: todas a menos de una hora

Galicia afronta este primer fin de semana de julio inmersa en un intenso episodio de calor. La Xunta ha elevado a 158 concellos la alerta roja sanitaria por altas temperaturas, 20 más que en el aviso anterior vigente este viernes, en una jornada en la que el calor extremo dejará bajo máxima vigilancia a amplias zonas de A Coruña, Lugo, Pontevedra y Ourense.

Con este panorama y con temperaturas que rozarán los 40 grados en la capital gallega durante este fin de semana, son muchos los compostelanos que abandonan Santiago buscando un buen chapuzón para refrescarse. Las alternativas se disparan sin superar la hora de distancia con Santiago: desde arenales a playas fluviales, pasando por pozas naturales perfectas para darse un baño y escapar del calor.

Tapia y Chaián, las que nunca fallan

Para los que no quieran alejarse mucho de Santiago, las playas fluviales de Tapia (Ames) y Chaián (Trazo) siguen siendo una apuesta segura. La primera, situada a orillas del río Tambre y a apenas 15 minutos de Santiago, cuenta con un recinto de unos 15.000 metros cuadrados con zona de baño, amplias zonas de césped, abundante arbolado, merendero, vestuarios, aparcamiento e incluso una piscina infantil.

Playa fluvial de Chaián / Cedida

A solo unos minutos más se encuentra Chaián, considerada una de las playas fluviales más completas del entorno compostelano. Su área recreativa se extiende a ambos lados del río Tambre, formando pequeñas islas unidas por puentes de madera. Dispone de abundante sombra, mesas, merendero, pistas de voleibol, cafetería en verano, socorrista y amplias zonas para pasar el día.

Además de Tapia y Chaián, existen muchas otras opciones para darse un baño en agua dulce a menos de una hora de Santiago, como Furelos (Melide), O Refuxio (Sigüeiro), Cira (Silleda), A Carixa (Vila de Cruces), Ribadiso (Arzúa), Pontevea (Teo), Agronovo (Vedra) o A Tarroeira (O Pino).

Una imagen de la playa fluvial del río Furelos, en Melide / Turismo Santiago

Si eres más de playa

Quienes prefieran una buena playa tienen en las rías cercanas una de las escapadas favoritas de los santiagueses. En apenas 35 o 40 minutos es posible llegar a arenales de la ría de Muros e Noia y Arousa como Broña, en Outes, o la de O Pozo, en Porto do Son, así como a la playa de Cabío, en A Pobra do Caramiñal; todas ellas destacan por sus aguas tranquilas, arena fina y cómodo acceso.

La playa de Aguieira y la de As Furnas, ambas en Porto do Son, son otras alternativas populares entre los compostelanos, especialmente si buscan entornos más salvajes o en los que hacer surf.

Playa de Aguieira, en Porto do Son / Turismo de Galicia

Al límite, pero merecen la pena

Rozan la hora de distancia, pero merecen la pena. La primera opción para muchos compostelanos es, probablemente, uno de los rincones de agua dulce más espectaculares a menos de una hora de Compostela: las pozas del Río Pedras. Situadas en pleno corazón de la Serra do Barbanza, el río Pedras fue esculpiendo cuencas de gran belleza.

Rio das Pedras / CEDIDA

Así, a lo largo del cauce del río se suceden numerosos saltos de agua, cascadas y piscinas naturales de agua cristalina. Para llegar a alguna de las piscinas naturales más elevadas, el sendero puede no ser accesible para todos (está catalogado de dificultad medio-alto), pero el recorrido merecerá la pena.

Otra alternativa muy popular son las pozas del río Barosa, en Barro, situadas a unos 50 minutos de Santiago. A los pies de la conocida fervenza, el río ha formado una sucesión de pequeñas piscinas naturales de agua cristalina en las que refrescarse. El entorno dispone, además, de amplias zonas con merenderos y área recreativa. También hay un molino rehabilitado como restaurante, donde es posible comer o tomar algo con vistas a la cascada.

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Las pozas del río Barosa / Turismo Rías Baixas

Finalmente, y con el permiso de unos cinco minutos más de distancia, las Caldeiras do Castro merecen un hueco en la lista. Situadas en Muxía, el río Castro ha ido modelando durante miles de años un estrecho cañón de granito, dando lugar a una sucesión de pozas, marmitas de gigante y pequeñas cascadas de agua cristalina que invitan al baño durante el verano. El recorrido, de apenas un kilómetro desde la zona de acceso, transcurre entre bosque y formaciones rocosas, por lo que es recomendable llevar calzado adecuado.