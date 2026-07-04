La marquesina acristalada de la estación de tren de Santiago toma forma: cubrirá el nuevo parking de 935 plazas

Las obras de la nueva marquesina acristalada que dará acceso a la estación de tren de Santiago desde el futuro parking continúan avanzando y empiezan a ser ya visibles. La actuación forma parte del proyecto impulsado por Adif para modernizar el entorno de la terminal ferroviaria y responder al creciente número de usuarios registrado desde la llegada de la alta velocidad.

La nueva marquesina es el paso previo al inicio de las obras de construcción de un nuevo aparcamiento de 21.000 metros cuadrados sobre el espacio que ocupa el actual. La infraestructura tendrá capacidad para 935 vehículos, más del doble de las aproximadamente 450 plazas disponibles en la actualidad, lo que permitirá mejorar de forma notable la funcionalidad y la capacidad de estacionamiento de la zona.

El parking estará formado por una estructura prefabricada de hormigón armado de dos niveles y dispondrá de marquesinas metálicas en la planta superior para proteger los vehículos. Estas cubiertas servirán además de soporte para la instalación de paneles fotovoltaicos destinados a la producción de energía renovable, en línea con los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética del proyecto.

Casi 10 millones de euros

La inversión prevista asciende a 9,9 millones de euros e incluye también la mejora de los accesos y de las instalaciones, la incorporación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y la aplicación de la metodología BIM (Building Information Modeling) para facilitar la gestión y el mantenimiento de la infraestructura.

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Puntos de recarga eléctrica

De las 935 plazas proyectadas, 782 serán de uso estándar y 22 estarán adaptadas para personas con movilidad reducida. Además, habrá 45 plazas con puntos de recarga eléctrica, 90 destinadas al alquiler de vehículos, 56 para motocicletas, 29 para taxis y 12 espacios de tipo Kiss and Ride, concebidos para realizar paradas breves de recogida y traslado de viajeros.