Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medallas CastelaoVenezolanos en SantiagoIncendio Montero RíosApuñalado A CoruñaAño Santo 2027
instagram

O PP reclama unha intervención urxente na contorna do Multiusos Fontes do Sar

José Ramón de la Fuente denuncia «o preocupante estado de deterioro que presentan os accesos, os aparcadoiros e os espazos exteriores»

O PP de Santiago reclama unha intervención urxente nos accesos e a contorna do Multiusos Fontes do Sar.

O PP de Santiago reclama unha intervención urxente nos accesos e a contorna do Multiusos Fontes do Sar. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. S.

Santiago

José Ramón de la Fuente, concelleiro do Partido Popular de Santiago, denunciou «o preocupante estado de deterioro que presentan os accesos, os aparcadoiros e os espazos exteriores do Multiusos Fontes do Sar, unha das principais infraestruturas deportivas da cidade e punto de encontro diario para miles de deportistas, familias e asistentes a competicións e eventos culturais», sinalou.

«Na actualidade, -agregou De la Fuente- a contorna deste recinto presenta unha imaxe impropia dunha cidade como Santiago, con fochancas de gran tamaño nos viais de acceso e mesmo nos pasos de peóns; acumulacións de auga cada vez que chove, por mor das deficiencias da drenaxe; zonas embarradas polas que deben transitar os peóns; e un aparcadoiro exterior de terra, completamente degradado».

De la Fuente lamentou que «o goberno de BNG e CA leve anos permitindo que unha instalación estratéxica para Santiago se deteriore sen adoptar medidas eficaces, e esta falta de mantemento, non só prexudica a imaxe da cidade, senón que tamén incrementa os riscos para a seguridade de peóns e condutores e dificulta o acceso ás instalacións».

Noticias relacionadas

Volta do Obradoiro CAB á Liga ACB

O edil popular pregúntase «se esta é a imaxe que Santiago quere ofrecer coa volta do Obradoiro CAB á Liga ACB». «Nos próximos meses miles de afeccionados, equipos visitantes, patrocinadores e medios de comunicación volverán acudir ao Multiusos Fontes do Sar e o primeiro que atoparán será unha contorna abandonada, deteriorada e moi afastada da imaxe que merece unha cidade referente no deporte, no turismo e na organización de grandes eventos”, sinalou De la Fuente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Acampada en la Praza do Obradoiro con vistas a la Catedral de Santiago: la Policía Local desaloja a un peregrino de los bajos del Pazo de Raxoi
  2. El peregrino desalojado de la Praza do Obradoiro repite su comportamiento por segunda noche consecutiva en Santiago y vuelve a acampar con su tienda en los bajos del Pazo de Raxoi
  3. Una compostelana licenciada en la USC, nueva presentadora del programa 'La Hora de La 1'
  4. Borja Iglesias pone el broche al meme del hermano de Lamine Yamal al desvelar quién es 'la rubia de delante
  5. De convento a joya gastronómica: la panadería oculta de Santiago que gasta 50 kilos de almendra en sus tartas
  6. Un intento desesperado por apagar una sartén al fuego acaba con una mujer hospitalizada en Santiago
  7. ¿Cuánto costará aparcar en el nuevo parking del Clínico de Santiago? Sanidade definirá el modelo de gestión
  8. Un Policía Nacional fuera de servicio reanima y salva la vida a una persona en Santiago tras ver como se desplomaba en la avenida Rodríguez de Viguri

O PP reclama unha intervención urxente na contorna do Multiusos Fontes do Sar

O PP reclama unha intervención urxente na contorna do Multiusos Fontes do Sar

La marquesina acristalada de la estación de tren de Santiago toma forma: cubrirá el nuevo parking de 935 plazas

La marquesina acristalada de la estación de tren de Santiago toma forma: cubrirá el nuevo parking de 935 plazas

Pedro Blanco ya es el candidato del PSOE a la alcaldía de Santiago: solo el delegado del Gobierno se postula como alcaldable

Pedro Blanco ya es el candidato del PSOE a la alcaldía de Santiago: solo el delegado del Gobierno se postula como alcaldable

Herido un operario tras sufrir un accidente laboral en Santiago: "Volcó la máquina elevadora"

Herido un operario tras sufrir un accidente laboral en Santiago: "Volcó la máquina elevadora"

Así es el tren más lujoso de España: parte de Santiago, cuesta casi 10.000 euros y tiene vagones de los años 20

Así es el tren más lujoso de España: parte de Santiago, cuesta casi 10.000 euros y tiene vagones de los años 20

Santiago bate su récord de cotizantes pero es la ciudad donde menos crece el empleo: «Estuve un año echando currículums»

Protagonistas de la cultura en Santiago este sábado: Camiño Noia en Atlántica, y Gala Hernández y Marie Losier en Curtocircuíto

Protagonistas de la cultura en Santiago este sábado: Camiño Noia en Atlántica, y Gala Hernández y Marie Losier en Curtocircuíto

Conciertos en Santiago: el rock underground se reivindica este sábado con Chiskeiro, LoraHacePam! y Circuncisión Total

Conciertos en Santiago: el rock underground se reivindica este sábado con Chiskeiro, LoraHacePam! y Circuncisión Total
Tracking Pixel Contents