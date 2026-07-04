O PP reclama unha intervención urxente na contorna do Multiusos Fontes do Sar
José Ramón de la Fuente denuncia «o preocupante estado de deterioro que presentan os accesos, os aparcadoiros e os espazos exteriores»
José Ramón de la Fuente, concelleiro do Partido Popular de Santiago, denunciou «o preocupante estado de deterioro que presentan os accesos, os aparcadoiros e os espazos exteriores do Multiusos Fontes do Sar, unha das principais infraestruturas deportivas da cidade e punto de encontro diario para miles de deportistas, familias e asistentes a competicións e eventos culturais», sinalou.
«Na actualidade, -agregou De la Fuente- a contorna deste recinto presenta unha imaxe impropia dunha cidade como Santiago, con fochancas de gran tamaño nos viais de acceso e mesmo nos pasos de peóns; acumulacións de auga cada vez que chove, por mor das deficiencias da drenaxe; zonas embarradas polas que deben transitar os peóns; e un aparcadoiro exterior de terra, completamente degradado».
De la Fuente lamentou que «o goberno de BNG e CA leve anos permitindo que unha instalación estratéxica para Santiago se deteriore sen adoptar medidas eficaces, e esta falta de mantemento, non só prexudica a imaxe da cidade, senón que tamén incrementa os riscos para a seguridade de peóns e condutores e dificulta o acceso ás instalacións».
Volta do Obradoiro CAB á Liga ACB
O edil popular pregúntase «se esta é a imaxe que Santiago quere ofrecer coa volta do Obradoiro CAB á Liga ACB». «Nos próximos meses miles de afeccionados, equipos visitantes, patrocinadores e medios de comunicación volverán acudir ao Multiusos Fontes do Sar e o primeiro que atoparán será unha contorna abandonada, deteriorada e moi afastada da imaxe que merece unha cidade referente no deporte, no turismo e na organización de grandes eventos”, sinalou De la Fuente.
- Acampada en la Praza do Obradoiro con vistas a la Catedral de Santiago: la Policía Local desaloja a un peregrino de los bajos del Pazo de Raxoi
- El peregrino desalojado de la Praza do Obradoiro repite su comportamiento por segunda noche consecutiva en Santiago y vuelve a acampar con su tienda en los bajos del Pazo de Raxoi
- Una compostelana licenciada en la USC, nueva presentadora del programa 'La Hora de La 1'
- Borja Iglesias pone el broche al meme del hermano de Lamine Yamal al desvelar quién es 'la rubia de delante
- De convento a joya gastronómica: la panadería oculta de Santiago que gasta 50 kilos de almendra en sus tartas
- Un intento desesperado por apagar una sartén al fuego acaba con una mujer hospitalizada en Santiago
- ¿Cuánto costará aparcar en el nuevo parking del Clínico de Santiago? Sanidade definirá el modelo de gestión
- Un Policía Nacional fuera de servicio reanima y salva la vida a una persona en Santiago tras ver como se desplomaba en la avenida Rodríguez de Viguri