Protagonistas de la cultura en Santiago este sábado: Camiño Noia en Atlántica, y Gala Hernández y Marie Losier en Curtocircuíto

Camiño Noia en Atlántica y Gala Hernández y Marie Losier en Curtocircuíto centran parte de la actividad cultural de los respectivos dos festivales que capitalizan la agenda cultural de Santiago para este sábado.

Gala Hernández, Lawrence Lek y Marie Losier, centran Curtocircuíto

Dentro del festival Curtocircuíto, Gala Hernández hila una sesión especial en el Principal, a las 17 horas (4 euros) con "La mecánica de los fluidos", "For here am i sitting in a tin can far above the world" y "+10k". Nacida en Murcia en 1993, «su cine ejecuta una rigurosa autopsia de nuestro estricto presente», detalla el equipo organizador.

A las 19 h., el Principal propone trabajos de Lawrence Lek como "Black Cloud", "NOX", "Empty Rider" y "Guanyin: Confessions of a Former Carebots".

Y en ese mismo espacio, se programa en Curtocircuíto desde las 21.30 horas una tacada de títulos de la cineasta gala Marie Losier (4 euros): "The Ontological Cowboy", "Electrocute Your Stars", "Tony Conrad: DreaMinimalist" y "Barking in the Dark: The Residents" (ciclo que sigue el domingo, a las 17.30 h., con "Bim Bam Boom Las Luchas Morenas", "Felix in WonderlandAlan Vega" y "Just a Million Dreams"). Por otra parte, en la Moon (21 h., 8 €), hay tres conciertos de rock: con Chiskeiro, Circuncisión Total y LoraHacePam!

Plano del festival de bandas juveniles del Gaiás de una edición previa. A la derecha, Lawrence Lek / Cedidas

Festival de Bandas Infantiles y Juveniles de Galicia, en el Gaiás

La Cidade da Cultura acoge este sábado, desde las 11 horas (entrada libre), la novena edición del Festival de Bandas Infantiles y Juveniles de Galicia, que reúne una docena de formaciones en un certamen destinado a dar a conocer el trabajo que realizan las formaciones más jóvenes de las bandas de música populares gallegas, llegadas de lugares como Silleda, Arzúa, Tui, Vilalba, Agolada, Xinzo, Limia... Así, más de 500 jóvenes participan en el Gaiás en este festival de entrada libre donde cada formación interpretará un repertorio especialmente elegido para el certamen. Además, hay prevista una actuación de la Banda Sinfónica Xuvenil Galega, constituída por integrantes de bandas populares de toda Galicia.

Cornamusa de Honra del festival Atlántica a Camiño Noia

Camiño Noia, nacida en Santiago y considerada una figura destacada de la cultura gallega contemporánea, profesora emérita de la Universidade de Vigo, recibe a las 21 h. en la Colexiata de Sar, la Cornamusa de Honra del festival de narración oral Atlántica 2026, cuya programación compostelana dura hasta el domingo.

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Además, aún dentro de la programación compostelana del festival Atlántica (con entrada libre), el Museo do Pobo Galego ofrece a las 12 horas una propuesta llamada «Ritos de vida, ecos de morte: a fertilidade e a perda temperá nos cruceiros e na cultura popular», con Nati Rey y, a las 13 h., «Vermú na punta do pé», con Chus Caramés. Y las 21 h., en la Colexiata de Sar, cita con «Phantasmas familiares, santos e aparecidos», y Quico Cadaval.