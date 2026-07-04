Santiago acoge la presentación de Falastin: "Los palestinos padecemos una enfermedad incurable, la esperanza"

Falastin no es solo el término árabe para referirse a Palestina. También es el nombre de un periódico pionero que nació en 1911 de la mano de dos cristianos palestinos en la ciudad portuaria de Jaffa. Un diario que combatió con tinta la ocupación otomana y británica y que narró la llegada de los primeros colonos sionistas y su crecimiento exponencial, alertando ya desde 1913 sobre “el peligro de convertir Palestina en una colonia ajena a su pueblo”. Sus artículos fueron claves en el surgimiento del movimiento nacional palestino y sufrió en carne propia la Nakba (La Catástrofe), cuando, en 1948 y al igual que centenares de miles de personas, fue expulsado de su ciudad de origen para acabar en Jerusalén Este.

Desde este sábado, Falastin es también el apelativo de la nueva Asociación Palestino-Galega, presentada oficialmente en el compostelano Hotel Araguaney con el apoyo de decenas de asociaciones y ONG, sindicatos, partidos y la presencia de la alcaldesa Goretti Sanmartín. Presidida por el médico y activista Mohamed Safa, la asociación surge con el objetivo de "ejercer de referencia para todas las acciones (propalestinas) que hay en Galicia, para forjar una muy necesaria articulación de actividades comunes". "Es una asociación para el futuro de nuestros hijos y nuestras mujeres, para que logren una mayor integración en la sociedad que tanto nos ha dado", explica Safa a EL CORREO GALLEGO, "queremos articular todo este movimiento solidario del pueblo gallego con nosotros. No pretendemos crear un gueto, sino afianzar nuestra relación con uno de los pueblos que más apoya la causa palestina".

Parte de la junta directiva de Falastin durante la presentación de la asociación / Jesús Prieto

Falastin nace en un momento crítico para el sueño de la creación de un Estado Palestino porque varios proyectos israelíes actualmente en marcha harán inviable su consecución. El 'proyecto E1', por ejemplo, contempla construir 3.400 viviendas para colonos en Jerusalén Este, dividiendo Cisjordania y la aislándola de Jerusalén. Llevaba décadas sobre la mesa pero ningún Gobierno isarelí se había atrevido a ejecutarlo. El propio ministro israelí de Finanzas, el extremista Bezalel Smotrich, define el plan con un medio para "enterrar" la idea de un Estado Palestino. También se está erigiendo un nuevo "muro de seguridad", que separará del resto de Cisjordania el valle del Jordán, el granero de Palestina. O la reapertura del proceso de registro de tierras en la Cisjordania ocupada por primera vez desde 1967, que conlleva que los palestinos tendrán que acudir ante las autoridades israelíes para demostrar, con títulos de propiedad y registros, que la tierra es realmente suya, un obstáculo insalvable para la mayoría.

"La esperanza es un acto de resistencia"

"Suscribo todo lo que dices", admite Safa, "pero lo importante es que, a pesar de todo, los palestinos padecemos una enfermedad incurable, se llama esperanza. Hemos padecido la Nakba, 150 años de crímenes, el genocidio de Gaza, el primer genocidio televisado de la historia, el primer genocidio consentido... Lo importante de esta asociación es que es una muestra de nuestra esperanza. Y la esperanza no es un sentimiento, es un acto de resistencia. Nadie puede cuestionar el derecho a la resistencia de un pueblo colonizado y oprimido. Y ahora mismo, la mejor forma de resistir es aferrarse a la tierra palestina, a nuestro vínculo con ella".

Acto de presentación de Falastin, la nueva Asociación Palestino-Galega, en Santiago / Jesús Prieto

Dicha resistencia ha tenido muchas formas a lo largo de la historia. Entre 1948 -año de la Nakba- y 1965, el pueblo palestino depositó sus esperanzas en la aplicación del derecho de retorno, contemplado en una resolución de Naciones Unidas. Cuando los palestinos comprobaron que dicho derecho no se respetaba nació la resistencia armada, en 1965, de la mano de la OLP (la Organización para la Liberación de Palestina). En 1987, dicha resistencia se trasladó a la Intifada y, desde 1993, a las negociaciones pacíficas, que acabaron convertidas en humo.

"No hemos logrado liberar ni un centímetro de nuestro territorio. Al revés, hemos perdido tierra constantemente. Pero hemos logrado la vinculación del palestino con su tierra a través de una conciencia nacional. A pesar de todo, nos hemos negado a que otros decidan nuestro destino", zanja Safa.

Al igual que la mera existencia del diario Falastin echa por tierra una de las principales tesis del sionismo -esto es, que la identidad palestina surge tras la creación del Estado de Israel-, el nacimiento de la asociación Falastin demuestra que dicha identidad se ha preservado generación tras generación, también entre quienes, como Mohamed Safa, han pasado décadas en el exilio y solo unos pocos años en su tierra de origen. "Resitir es existir", sintetiza un hombre palestino sentado entre el público.