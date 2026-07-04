Santiago bate su récord de cotizantes pero es la ciudad donde menos crece el empleo: «Estuve un año echando currículums»

El empleo no deja de crecer en Santiago. La ciudad alcanzó el pasado mes de mayo las 44.430 afiliaciones a la Seguridad Social en alta laboral, de las que 21.367 corresponden a hombres y 23.063 a mujeres. La cifra supone 690 más que en mayo de 2025, cuando se contabilizaban 43.740, lo que representa un incremento interanual del 1,58 %, según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE). El registro también mejora el del pasado mes de abril, cuando se situó en 43.870.

La evolución es todavía más significativa si se amplía la perspectiva. En mayo de 2022, el primer dato correspondiente a ese mes disponible en la serie del IGE, Santiago contabilizaba 40.513 afiliaciones. Desde entonces, la ciudad ha ganado 3.917, lo que representa un incremento del 9,67 %.

El primer dato de esta serie, correspondiente a abril de 2011, registraba 37.157 afiliaciones a la Seguridad Social en alta laboral, lo que quince años después se traduce en 7.273 afiliaciones más y un incremento del 19,57 %.

Por edades, los menores de 25 años representan 1.910 trabajadores. La franja con mayor peso es la comprendida entre los 45 y los 49 años, con 7.021 afiliados, mientras que los mayores de 60 años suman 5.967.

Por sectores de actividad, el empleo continúa apoyándose en el sector servicios, que pasa de 37.315 trabajadores en enero a 38.616 en mayo. La construcción alcanza los 1.893 afiliados, 59 más que a comienzos de año; la industria suma 3.041, con un incremento de 61, y la agricultura y la pesca reúnen 455 trabajadores, quince más que en enero.

En comparación con las principales ciudades gallegas, Santiago registró el menor crecimiento interanual de las afiliaciones a la Seguridad Social.

Vigo alcanzó en mayo las 121.234 afiliaciones, un 2,17 % más que un año antes; A Coruña llegó a 103.171 (+2,38 %); Ourense registró 41.257 (+2,56 %); Pontevedra contabilizó 33.038 (+1,92 %); Ferrol presentó el mayor incremento relativo, con 20.933 afiliaciones (+3,38 %), mientras que Lugo fue la ciudad con una evolución más próxima a la de Santiago, al alcanzar las 42.146 afiliaciones, un 1,64 % más que en mayo de 2025.

Ferrás:«Hai un crecemento sostido do emprego polo aumento de inmigrantes»

Con estos datos sobre la mesa, el profesor de Geografía Humana de la Universidade de Santiago (USC) y experto en demografía, Carlos Ferrás, considera que el menor crecimiento de las afiliaciones en Santiago respecto al resto de las grandes ciudades gallegas puede estar relacionado con «unha baixada da atracción turística» y, en consecuencia, con una menor creación de empleo vinculado a la hostelería. A su juicio, el resto de ciudades presentan ritmos de crecimiento superiores al contar con una economía «máis diversificada».

Con todo, Ferrás valora de forma positiva el crecimiento «sostido» del empleo en la capital gallega, una evolución que vincula al aumento de la población, especialmente inmigrante, que llega a la ciudad en busca de trabajo, sobre todo en la hostelería y los cuidados, «e en menor medida na construción e noutros servizos especializados».

Jonathan Domínguez: "Encontrar trabajo me costó lo suyo"

Jonathan Domínguez Antelo, de 24 años, es un ejemplo de los jóvenes que han encontrado en Santiago una oportunidad laboral mientras continúan con su formación. Nacido en Canarias, de padres gallegos y residente en Santa Comba desde los 12 años, trabaja desde hace tres como camarero en la Cidade da Cultura, donde desempeña su labor los fines de semana con jornadas que varían en función de las necesidades del servicio.

En apenas dos semanas iniciará, además, una nueva campaña como bombero forestal en Santa Comba, un trabajo que desempeñará por cuarto verano consecutivo junto a otros cuatro compañeros, algunos de ellos ya conocidos. Aunque reconoce que el año pasado fue una campaña «con mucha carga de trabajo», asegura que es una experiencia que le gusta repetir.

Jonathan Domínguez, de 24 años, es estudiante de Psicología y camarero en la Cidade da Cultura. / C.

Fuera de la temporada estival compagina el empleo con los estudios de Psicología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). «Lo compagino bien y voy sacando adelante la carrera», explica. Solo le queda un curso para finalizar sus estudios.

Encontrar su primer empleo, sin embargo, no fue sencillo. «Me costó lo suyo. Estuve un año echando currículums en distintas plataformas y en oficinas que no me llamaron finalmente», recuerda. Su objetivo era ganar un sueldo mientras estudiaba.

Antes de incorporarse a la Cidade da Cultura, Jonathan desempeñó distintos trabajos temporales, entre ellos como comercial de telecomunicaciones y mozo de almacén en Santiago. También fue monitor de gimnasia de mantenimiento para personas mayores en Santa Comba y entrenador de baloncesto para niños en A Baña, experiencias que, asegura, le han permitido adquirir conocimientos y desenvolverse en ámbitos muy diferentes.