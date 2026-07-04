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Santiago se llena de saxofones con el Compostela Festi Sax 2026 y el concurso Ramón Guzmán

El XXII Encuentro Gallego del Saxofón empieza el lunes 6 de julio. "É un pracer inmenso formar parte dun equipo de profesores incrible", detalla el compostelano Xavier Casal.

Foto de la edición de 2025 del Encuentro Gallego del Saxofón - Encontro Galego do Saxofón

Foto de la edición de 2025 del Encuentro Gallego del Saxofón - Encontro Galego do Saxofón / Cedida

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Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

El lunes 6 de julio empieza en Santiago el XXII Encuentro Gallego del Saxofón - Encontro Galego do Saxofón, que aparte de los cursos de su apartado formativo, incluye conciertos agrupados dentro del llamado Compostela Festi Sax 2026 (citas en directo de entrada libre), todo ello parte de un programa que se desarrolla hasta el sábado 11 de julio.

El equipo de profesorado

En el equipo de profesorado de esta edición se cuenta con las aportaciones de Xavier Casal, Lars Niederstrasser, Carlos Ordóñez, Raquel Paños, Marcos Mariño, Jesús Reneses, Takahiro Mita, Michel Reynoso, Anais Fuente, David Fiuza, Felix Rodríguez y Roi Barros.

Entre sus impulsores está José Fungueiriño, profesor de saxofón y promotor de este curso "que naceu en Merza no ano 2005 e, despois de XXII edicións, aquí sigo formando parte da organización", señala a este diario.

El músico y docente compostelano habla así en el video promocional sobre esta nueva edición: "É un pracer inmenso formar parte dun equipo de profesores incrible e desfrutar como cada ano, xa que eu xa levo xa 14 anos como profesor deste festival, con masterclass, talleres, concertos, e sempre saímos super emocionados e súper contentos..."

Parte del equipo de profesorado.

Parte del equipo de profesorado. / Cedida

El lunes 6 de julio (20:00 h.) en el Auditorio del Conservatorio Profesional de Santiago, se ofrece un concierto del Ensemble Galego de Saxofóns con Lars Niederstrasser como solista y David Fiuza como director.

El martes 7 de julio (20:00 h.), hay un recital en el Auditorio del Conservatorio Profesional de Santiago, el llamado Concierto del Profesorado del XXII Encuentro Gallego del Saxofón.

Ya el miércoles 8 de julio (19:30 h.), el citado auditorio alberga la final del Concurso Ramón Guzmán en su sección juvenil y en el apartado de nuevos y nuevas solistas.

Certamen Ramón Guzmán

Y el jueves 9 de julio (20:00 h.), dentro del Teatro Principal, hay programado un concierto de la Banda Municipal de Santiago con los ganadores del citado certamen Ramón Guzmán en su edición de 2025, con este grupo de protagonistas solitas: Jorge Sánchez Cortés, Andrés España Fontán y Unai Brito Trelles, con el mencionado David Fiuza a la batuta.

Ya el viernes 10 de julio (19:30 h.), el Auditorio del Conservatorio Profesional acoge la final de la sección superior del concurso Ramón Guzmán. Y el sábado 11 de julio (10:00 h.), ahí mismo se hace la audición individual del alumnado de este XXII Encuentro Gallego del Saxofón, que durante esa misma jornada, a las 19:30 horas, ofrece en ese mismo espacio el concierto de clausura con los ensembles de esta edición.

Cartel y parte del profesorado del Encuentro Gallego del Saxofón - Encontro Galego do Saxofón 2026.

Cartel y parte del profesorado del Encuentro Gallego del Saxofón - Encontro Galego do Saxofón 2026. / Cedidas

Apoyos

Es un evento que organiza Sax Factory - Factoría Galega do Saxofón y patrocina la Xunta de Galicia. Sus colaboradores principales son Yamaha, el Conservatorio Profesional de Música de Santiago, el Concello de Santiago y Pontevedra Musical.

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El XXII Encuentro Gallego del Saxofón - Encontro Galego do Saxofón, es parte de una semana donde otro de los polos de interés musical-formativo es el curso Airas Nunes Aula de Cámara , que celebra su décima edición en Santiago entre el lunes 6 y el sábado 11 de julio para hilar un encuentro entre docentes y alumnado internacional (centra sus actividades en las aulas en la Escola de Altos Estudos Musicais (EAEM) y la sede de la SGAE, espacios vecinos en el barrio de Vista Alegre y ofrece varios recitales de acceso gratuito).

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