Así es el tren más lujoso de España: parte de Santiago, cuesta casi 10.000 euros y tiene vagones de los años 20

Cuando uno se plantea un viaje por el país, suele pensar en dos opciones: o bien coger el coche y conducir a través de la geografía española o tomar uno o varios aviones que conecten los distintos puntos que uno desea visitar.

Existe, no obstante, otro modo de vivir los paisajes y el propio recorrido en lo que es, probablemente, lo más parecido a un crucero sobre tierra. Un tren de lujo, el más glamuroso de España, que conecta algunos de los enclaves más bonitos del norte y que tiene su inicio y su llegada en Santiago de Compostela.

Se trata del Tren Transcantábrico Gran Lujo, que une la capital gallega con San Sebastián en itinerarios de ocho días repletos de comodidades. El propio cupo de pasajeros es una prueba de ello, ya que solo se admite a un total de 28 viajeros en cada recorrido.

El precio también es otra evidencia. El billete por persona sobrepasa los 9.000 euros, un elevado coste que muchos están dispuestos a pagar para gozar de un trayecto que incluye espectáculos, alta cocina y vagones art decó de 1923 que duplican el viaje: el que se hace por España y el que se realiza hacia atrás en el tiempo.

El Tren Transcantábrico Gran Lujo, glamour sobre ruedas a través del norte de España

El Tren Transcantábrico Gran Lujo circula con una idea clara: ser un hotel móvil de cinco estrellas. Los pasajeros pueden decidir la dirección en la que realizarán el itinerario, bien partiendo de San Sebastián o partiendo de Santiago con recogida en el Parador de los Reyes Católicos.

En el trayecto, se recorren algunos de los puntos de mayor interés de la franja cantábrica, como Ribadeo, Luarca, Gijón, Llanes, Cabezón de la Sal, Santillana del Mar, Santander y Bilbao. Las paradas incluyen visitas guiadas para conocer las localidades, aunque, a diferencia de lo que ocurre en un crucero, este glamuroso ferrocarril solo avanza por el día para no perturbar el descanso nocturno.

Interior de una de las suites de este ferrocarril histórico de lujo. / Tren Transcantábrico Gran Lujo

A la hora de dormir y cuando el tren está en marcha, los pasajeros pueden caminar por vagones originales de los años 20 o descansar en la comodidad de sus suites. Las hay de dos tipos, con cama de matrimonio o gemelas, ambas con salón, baño privado y añadidos como armarios, pantallas LED, sistema de audio y ordenador con wifi.

En total, este tren antiguo dispone de 14 habitaciones, a las que se suman cuatro coches Pullman originales de 1923, con más de un siglo de historia. En el salón de té o en el panorámico -con sus características paredes acristaladas- es fácil imaginar que uno ha vuelto al siglo XX impulsado por los acabados de madera noble y la tapicería antigua.

Hasta 19.800 euros por una cabina doble

Si bien es cierto que el encanto de este tren para viajar por España es indiscutible, también lo es que no está hecho para todos los bolsillos. El precio por persona en una suite doble es de 9.900 euros -19.800 euros por pareja-, mientras que la cabina individual asciende a 17.100 euros.

El coste, eso sí, es un todo incluido, desde los desayunos buffet hasta las comidas y cenas en el vagón restaurante y en los establecimientos exteriores en los que se hace parada durante las visitas. Las excursiones también se contemplan en el precio, así como las entradas a los museos y los espectáculos con música en directo que se organizan en el coche pub.

A pesar de la cuantía, para este 2026 ya hay varias fechas completas en julio y en agosto, con septiembre totalmente ocupado. La reserva se hace a través de la página web del Transcantábrico, que empieza a circular en mayo y finaliza su actividad en noviembre.