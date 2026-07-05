CULTURA
Atlántica: narrativa a varias voces en un festival que va más allá de Santiago
Nati Rey, Chus Caramés, Quico Cadaval y Camiño Noia, protagonistas del cierre de la programación compostelana de un certamen cuya directora, Soledad Felloza, cita a Castroviejo: "É mellor moitos poucos que poucos moitos"
Un mar de cuentos y su oleaje entre diferentes localidades de Galicia, bañó esta semana la playa de piedra de Santiago con una programación que sigue en otras partes hasta el 10 de julio, fecha de clausura del festival Atlántica 2026, dedicado a la narración oral. El Museo do Pobo Galego ofreció este sábado propuestas como «Ritos de vida, ecos de morte: a fertilidade e a perda temperá nos cruceiros e na cultura popular», con Nati Rey; «Vermú na punta do pé», con Chus Caramés y, ya por la noche, en la Colexiata de Sar, hubo cita con «Phantasmas familiares, santos e aparecidos», con Quico Cadaval, parte de una oferta cultural que tiene como directora a Soledad Felloza.
Crecimiento
«Temos un público fiel, algo que as veces non valoramos ben e este ano pasou unha cousa moi bonita. Temos xente traendo fillo, fillas, netos e netas e iso da máis pulo e da forzas para seguir programando un festival que é tan complexo como este porque é moi grande aínda que é moi é pequeno, como dicía Castroviejo: ‘É mellor moitos poucos que poucos moitos’. E nos sumamos poucos e sumamos xente que está nos sitios que nos transmite as necesidades de cada lugar, desde Santiago para todo o país, e neste 2026 ademais cunha chea de sedes novas por Lugo», detalla la directora de Atlántica 2026, abierto el pasado 12 de junio en Pazos de Borbén ( Pontevedra) y que este domingo se traslada a Estrada (Lugar de Barcia, Riobó), para celebrar un vermú a las 13 horas con el elenco del festival.
Nuvos públicos
«Sempre hai cousas que mellorar pero temos que queda rnos, primeiro, con esa especie detroupe cultural que artellamos, coa xente que chega de fora máis as galegas o os galegos de sempre, e xuntos percorremos o territorio; e tamén hai que salientar que hai públicos que non eran moi conscientes do valor patrimonial de certos espazos, espazos que se acondicionaron para este festival e que xa van quedar para este verán... E imos camiño dos 15 anos do festival e para o 2027 imos facer unha boa!!!», subraya Soledad Felloza antes de hablar de la compostelana Camiño Noia, profesora emérita de la Universidade de Vigo, que recibió la Cornamusa de Honra del festival.
Camiño Noia
«Camiño Noia é como a nosa madriña académica. Sempre falamos da memoria como algo das mulleres pero endexamais falamos da investigación e ela puxo no campo internacional o conto galego logo de catagolar milleiros de contos galegos, e ese traballo fai que moitas de nos estemos enriba dos escenarios .... Debemos-le a ela o nivel académico que ten a tradición oral galega», concluye Felloza.
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