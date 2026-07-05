Un colaborador de Madonna en Santiago: Feid da un concierto el sábado en el Gaiás tras un single con ella, parte de la BSO del Mundial

Feid, exitoso cantante colombiana de música urbana latina, da un concierto en Santiago el sábado 11 de julio en la Cidade da Cultura (21.30 horas), fecha que crece en expectación tras confirmarse hace días que colabora con Madonna en una canción llamada "Read my lips", parte del nuevo disco de la cantante estadounidense, llamado "Confessions II", un trabajo que rinde un tributo a otro previo, "Confessions on a dance floor", publicado en 2005 con hits como "Sorry", "Get Together" y "Jump".

Tema de la banda sonora del Mundial de Fútbol 2026

"Read my lips" es un tema de pop dance con Madonna cantando en inglés y Feid en castellano que además es parte del disco oficial "FIFA World Cup 2026" (Bonus Edition) ideado para dar banda sonora al Mundial de Fútbol 2026, que incluye este lunes el partido entre España y Portugal.

Ese disco de Madonna lleva también colaboraciones de Martin Garrix, Stromae y su hija Lourdes Leon. Garrix, pro cierto, es parte del O Gozo Festival 2026, que se celebra durante ese mismo sábado 11 de julio en el Monte do Gozo con un cartel que incluye además a Maroon 5 (72,9 millones de oyentes al mes en Spotify), Danny Ocean, Rita Ora y Miriam Rodríguez, con entradas desde 62 euros, parte de una agenda de conciertos en Santiago bien nutraida en este mes.

Estrella latina

El colombiano Feid, ex pareja de la cantante de reguetón Karol G, es una estrella mundial de la urbana latina y suma 14,5 millones de followers y 37,9 millones de escuchantes al mes en Spotify. Apodado Ferxxo, va a ofrecer en Santiago el primero de los shows de su gira por España durante el presente mes de julio: el 16 de julio va a Madrid, el 18 a Barcelona, el 24 a Alicante y el 25 a Murcia.

El músico colombiano, que fue pareja de otro icono de la música urbana latina como Karol G, ha colaborado a lo largo de su carrera con otras leyendas de la escena como el omnipresente Bad Bunny, que está ahora mismo de gira por España (lo prueba el videoclip a medias con él y Beele del tema "Mango y ron").

Feid acaba de publicar un nuevo disco en formato de EP, llamado "El moco verde", abierto a ritmos de hiphop y arembi.

"Va a ofrecer conciertos en un formato especial, diferente, más íntimo... El acceso a los conciertos estará vinculado a The Green Print, la comunidad creada por el cantante para tener una relación más directa con sus seguidores y ofrecer experiencias exclusivas", apunta sin dar más detalles sobre la fecha de la venta de entradas ni su precio. «En pocos días se sabrá», aclara el promotor Virvi Fraga tras el contacto desde EL CORREO GALLEGO.

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Precio de las entradas

Hay entradas a la venta para el concierto de Feid en Santiago al precio de 90 euros para la llamada zona Front Stage (frente al escenario) y de pista general a 50 € y 60 €. Los menores de 16 años solo podrán acceder acompañados de padre, madre o tutor legal.