Crónica social compostelana | Tradicional ‘Concertiño de piano de fin de curso’ de Tratalenca en Área Central

Un total de 33 alumnos de diferentes edades pertenecientes al aula de música y aprendizaje compostelana Tratalenca, ubicada en Área Central, mostraron hace unos días a un numeroso público todo lo aprendido a lo largo del año en el tradicional Concertiño de piano de fin de curso.

Un evento en el que ofrecieron piezas compuestas por Telemann, Chopin, Bach, Chaikovski y Esther Sobral, la directora de Tratalenca, aula que cuenta con una amplia oferta en actividades musicales caracterizadas siempre por su creación propia y el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales que, durante el pasado mes de junio, celebró otros concertiños de piano y de actividades colectivas en Área Central para que todo el alumnado pudiese mostrar el trabajo realizado.

Comida de confraternidad en homenaje al profesor Xavier Varela

Comida de confraternidad en homenaje al profesor Xavier Varela. / Cedida

Hace unos días, un grupo de alumnos del preciado profesor y colaborador de EL CORREO GALLEGO Xavier Varela se reunieron, como ya es tradición, en el restaurante de la capital gallega A Horta do Obradoiro.

Una comida de confraternidad para rendir homenaje a Varela a la que acudieron personalidades como el actual delegado del Gobierno en Galicia y candidato a las primarias del PSOE en Santiago, Pedro Blanco; el empresario compostelano Víctor Bello; la gerente de forGA, Mercedes García; la abogada Mercedes Salmonte; el médico Carlos Botana; los físicos Venancio Gallas y Abraham Gallas; y los profesores Isidoro Teira, Martín Balsa y Juan Oruezabala.

Cierre de temporada del grupo de senderismo de la Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da USC

Cierre de temporada del grupo de senderismo de la Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da USC. / Cedida

Unas 70 personas pertenecientes al grupo de senderismo de la Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da USC participaron, recientemente, en el cierre de temporada de caminatas con una ruta de unos 15 kilómetros entre A Estrada y el área recreativa de O Xirimbao (Teo), donde acabaron a lo grande con una comida campestre servida por la pulpeira Begoña Pereira y la animación de una formación de cantigas y agarimos que animaron a todos los presentes con un repertorio de música popular.

Sesenta cumpleaños de Koke y Gonzalo

Celebración del sesenta cumpleaños de Koke y Gonzalo. / Cedida

Este año, los miembros de la peña Sin Nombre —Javier, Lolo, Chapi, Koke, Román, Manolo, Santi y Moncho— del compostelano barrio de Pontepedriña han decidido celebrar el 60 aniversario de cada uno de sus miembros a lo grande.

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Por eso, hace unos días, decidieron alquilar un local en la capital gallega para celebrar la entrada en una nueva década de dos de sus componentes, Koke y Gonzalo. Una celebración por todo lo alto, en donde no podía faltar una buena comida, a la que también asistieron familiares y amigos de los cumpleañeros.