Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medallas CastelaoVenezolanos en SantiagoIncendio Montero RíosApuñalado A CoruñaAño Santo 2027
instagram

El compostelano Guillermo Carracedo vuelve a reinar: conquista su octavo Campeonato de España de paddle surf

El deportista compostelano se alza con su octavo título nacional en la playa de Pantín, demostrando su dominio en el SUP Surf

El compostelano Guillermo Carracedo vuelve a reinar: conquista su octavo Campeonato de España de paddle surf

El compostelano Guillermo Carracedo vuelve a reinar: conquista su octavo Campeonato de España de paddle surf / Instagram

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Lucía Martínez

Lucía Martínez

No puede concebirse al paddle surf español sin el compostelano Guillermo Carracedo. El deportista volvió a demostrar este fin de semana por qué es uno de los grandes referentes de este deporte tras proclamarse, por octava vez, campeón de España de SUP Surf.

El título llegó en el Campeonato de España de Surfing 2026 que, celebrado en la playa de Pantín (Valdoviño), reunió durante toda la semana a algunos de los mejores surfistas del país, volviendo a convertir al arenal gallego en el gran epicentro de este deporte.

No puede concebirse al paddle surf español sin el compostelano Guillermo Carracedo

No puede concebirse al paddle surf español sin el compostelano Guillermo Carracedo / Instagram

En la jornada final, que estuvo marcada por unas condiciones exigentes, con viento y un mar cambiante que obligaron a los deportistas a adaptar continuamente su estrategia, Guillermo Carracedo logró conquistar su octavo título.

Tras proclamarse campeón, el deportista compostelano mostró su satisfacción por continuar compitiendo al máximo nivel. "Para mí es una ilusión enorme. Después de tantos años sigo ahí, sigo disfrutando del surfing y haciendo resultados. Veo que vienen jóvenes muy fuertes, pero eso también motiva para seguir mejorando", explicó al término de la competición en declaraciones a la Federación Española de Surfing.

También en redes el deportista compostelano -en las que acumula más de 5 millones de seguidores- ha mostrado su alegría tras coronarse campeón de España. "Súper contento de saber que año tras año sigo mejorando mi nivel, consiguiendo resultados y sobre todo disfrutando de un deporte que siempre me da tanto", escribió.

También aprovechó para dar la enhorabuena a sus rivales que "más que eso son buenos amigos", y a Alazne Aurrekoetxea, que conquistó su primer Campeonato de España en categoría femenina.

Un referente del paddle surf

Lejos de conformarse con su octavo Campeonato de España, Guillermo Carracedo, también campeón de Europa y uno de los grandes referentes internacionales del paddle surf, ya mira hacia sus próximos retos.

Noticias relacionadas

"Y ahora, a por más, y a soñar más grande", escribió en sus redes tras levantar el título en Pantín.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Acampada en la Praza do Obradoiro con vistas a la Catedral de Santiago: la Policía Local desaloja a un peregrino de los bajos del Pazo de Raxoi
  2. El peregrino desalojado de la Praza do Obradoiro repite su comportamiento por segunda noche consecutiva en Santiago y vuelve a acampar con su tienda en los bajos del Pazo de Raxoi
  3. Borja Iglesias pone el broche al meme del hermano de Lamine Yamal al desvelar quién es 'la rubia de delante
  4. De convento a joya gastronómica: la panadería oculta de Santiago que gasta 50 kilos de almendra en sus tartas
  5. Un intento desesperado por apagar una sartén al fuego acaba con una mujer hospitalizada en Santiago
  6. ¿Cuánto costará aparcar en el nuevo parking del Clínico de Santiago? Sanidade definirá el modelo de gestión
  7. Desarticulado un clan criminal que robaba en el aeropuerto de Santiago para abastecer el mercado ilegal en Reino Unido
  8. Un Policía Nacional fuera de servicio reanima y salva la vida a una persona en Santiago tras ver como se desplomaba en la avenida Rodríguez de Viguri

El compostelano Guillermo Carracedo vuelve a reinar: conquista su octavo Campeonato de España de paddle surf

Crónica social compostelana | Comida de confraternidad en homenaje al profesor Xavier Varela

Crónica social compostelana | Comida de confraternidad en homenaje al profesor Xavier Varela

La panadería centenaria que conquista Santiago con panes de hasta 10 kilos: "Cuanto más grandes, más saben"

La panadería centenaria que conquista Santiago con panes de hasta 10 kilos: "Cuanto más grandes, más saben"

Enrique Malvar Blanco, el nuevo sacerdote de la diócesis de Santiago

Enrique Malvar Blanco, el nuevo sacerdote de la diócesis de Santiago

Santiago vivió este sábado el día más caluroso en lo que va de año

Santiago vivió este sábado el día más caluroso en lo que va de año

Santiago acoge la presentación de Falastin: "Los palestinos padecemos una enfermedad incurable, la esperanza"

Santiago acoge la presentación de Falastin: "Los palestinos padecemos una enfermedad incurable, la esperanza"

La cara B de las obras de Amor Ruibal: "Las ventas van a costar porque la gente se acomoda"

La cara B de las obras de Amor Ruibal: "Las ventas van a costar porque la gente se acomoda"

Llega a Santiago la moda del alquiler de coches entre vecinos: desde 50 euros al día

Llega a Santiago la moda del alquiler de coches entre vecinos: desde 50 euros al día
Tracking Pixel Contents