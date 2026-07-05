El compostelano Guillermo Carracedo vuelve a reinar: conquista su octavo Campeonato de España de paddle surf

No puede concebirse al paddle surf español sin el compostelano Guillermo Carracedo. El deportista volvió a demostrar este fin de semana por qué es uno de los grandes referentes de este deporte tras proclamarse, por octava vez, campeón de España de SUP Surf.

El título llegó en el Campeonato de España de Surfing 2026 que, celebrado en la playa de Pantín (Valdoviño), reunió durante toda la semana a algunos de los mejores surfistas del país, volviendo a convertir al arenal gallego en el gran epicentro de este deporte.

No puede concebirse al paddle surf español sin el compostelano Guillermo Carracedo / Instagram

En la jornada final, que estuvo marcada por unas condiciones exigentes, con viento y un mar cambiante que obligaron a los deportistas a adaptar continuamente su estrategia, Guillermo Carracedo logró conquistar su octavo título.

Tras proclamarse campeón, el deportista compostelano mostró su satisfacción por continuar compitiendo al máximo nivel. "Para mí es una ilusión enorme. Después de tantos años sigo ahí, sigo disfrutando del surfing y haciendo resultados. Veo que vienen jóvenes muy fuertes, pero eso también motiva para seguir mejorando", explicó al término de la competición en declaraciones a la Federación Española de Surfing.

También en redes el deportista compostelano -en las que acumula más de 5 millones de seguidores- ha mostrado su alegría tras coronarse campeón de España. "Súper contento de saber que año tras año sigo mejorando mi nivel, consiguiendo resultados y sobre todo disfrutando de un deporte que siempre me da tanto", escribió.

También aprovechó para dar la enhorabuena a sus rivales que "más que eso son buenos amigos", y a Alazne Aurrekoetxea, que conquistó su primer Campeonato de España en categoría femenina.

Un referente del paddle surf

Lejos de conformarse con su octavo Campeonato de España, Guillermo Carracedo, también campeón de Europa y uno de los grandes referentes internacionales del paddle surf, ya mira hacia sus próximos retos.

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"Y ahora, a por más, y a soñar más grande", escribió en sus redes tras levantar el título en Pantín.