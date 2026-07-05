Récord de temperaturas
Santiago vivió este sábado el día más caluroso en lo que va de año
Los termómetros de Santiago marcaron 37,5 grados el sábado, provocando que la ciudad se vaciara y sus habitantes buscasen refugio del calor
Saínza Seoane
El primer sábado de julio vino acompañado de la máxima temperatura registrada en lo que llevamos de año. A las 16:09 de la tarde, los termómetros de la capital llegaron a marcar los 37,5 grados, según Jose Ángel Docobo, coordinador científico del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la USC.
La combinación de las altas temperaturas y el primer fin de semana del verano dieron como resultado un Santiago vacío. Mientras que muchos huyeron a playas cercanas, las personas que seguían por las calles de Compostela trataban de refugiarse del calor en establecimientos y bares. Los abanicos, los helados y, sobre todo, las zonas de sombra fueron la clave para sobrellevar esta jornada de altas temperaturas.
El máximo histórico, en julio de 1990
La máxima es comparable a récords de años anteriores. El 17 de julio del 2001 Santiago registró los 38,7 grados y, dos años después, el 12 de septiembre de 2003, la cifra se elevó a los 39,7 grados. Pese al calor, los 37,5 grados del pasado 4 de julio todavía no igualan al máximo histórico establecido en los 40,3 grados del 20 de julio de 1990.
Santiago es una ciudad más afectada por la ola de calor que tiene a toda Europa con los ventiladores encendidos. Todo apunta a que la máxima de hoy desbancará a la del 4 de julio. Según AEMET, se espera que pasado el fin de semana las temperaturas bajen y dejar atrás los casi 40 grados de los últimos días.
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