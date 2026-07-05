Enrique Malvar Blanco, el nuevo sacerdote de la diócesis de Santiago

Este sábado, el monseñor Francisco José Prieto Fernández se encargó de la ordenación sacerdotal de Enrique Malvar Blanco. La catedral de Santiago albergó la ceremonia en la que se recalcó la "misión", que no privilegios, del nuevo sacerdote.

En la celebración participaron figuras como el arzobispo emérito de Santiago, monseñor Julián Barrio Barrio, o el arzobispo emérito de Tánger, monseñor Santiago Agrelo. Estos estuvieron acompañados del vicario general, los rectores de los seminarios Mayor y Menor, miembros del Cabildo Catedralicio, numerosos sacerdotes de distintos puntos de la diócesis, diáconos, seminaristas y representantes de la vida consagrada.

El arzobispo de Santiago, Mons. Francisco José Prieto, destacó durante la homilía la importancia del nombramiento del sacerdote en la Catedral de Santiago, junto a los restos del Apóstol, como un "lugar de memoria y misión".

Durante el sermón el monseñor, el monseñor le pidió al nuevo sacerdote a permanecer cerca de aquellos que lo necesitan. Enrique Malvar Blanco se comprometió a ejercer su misión con humildad, fidelidad al Evangelio y obediencia a la Tradición de la Iglesia.

El momento central de la celebración fue la imposición de manos. Todos los sacerdotes presentes, precedidos por el monseñor Francisco José Prieto Fernández, fueron poniendo uno a uno las manos encima de Malvar Blanco durante esta parte del ritual. Seguidamente, el arzobispo pronunció la oración de ordenación para así invocar al Espíritu Santo sobre Enrique Malvar Blanco.

Momento de la imposición de manos durante la ceremonia. / Arzobispado de Santiago

Tras untar sus manos con el santo crisma y recibir el cáliz y la patena, Enrique Malvar Blanco ya fue proclamado oficialmente sacerdote.