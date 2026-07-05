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VIDA SAUDABLE

O Multiusos Fontes do Sar puxo o broche de ouro ao seu 25 aniversario en Santiago co agardado "Multisan Cross & Run"

Tivo 116 participantes e contou cun equipo organizador integrado por ata 25 persoas

Persoas premiadas nunha das probas en Sar.

Persoas premiadas nunha das probas en Sar. / Cedida

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R. S.

Santiago

A empresa xestora de Fontes do Sar e Santa Isabel celebrou un cuarto de século como piar da vida saudable na capital galega con dous meses de actividades especiais. A gran cita final contou co ritmo de DJ Vilas, agasallos exclusivos para os participantes e unha gran festa post-evento con petiscos e a música de DJ Álex Larsen. Tras dous meses dunha intensa e exitosa programación deportiva especial para conmemorar os 25 anos de xestión dos dous centros deportivos de referencia da cidade, agora integrados baixo o nome de MultiSan (Multiusos e Santa Isabel), as instalacións viviron o pasado sábado o seu gran evento final.

Multisan Cross & Run

A pista central do Multiusos Fontes do Sar acolleu o agardado Multisan Cross & Run, unha carreira híbrida que puxo a proba a resistencia de 116 participantes e contou cun equipo organizador integrado por 25 persoas. O evento, que se desenvolveu entre as 9:00 e as 14:00 horas, resultou ser unha xornada para o recordo que reflectiu fielmente o lema que acompañou todos estes actos: "Movendo Santiago". Para asegurar a máxima motivación, a competición estivo ambientada ao ritmo da música de DJ Vilas. Ademais, todos os asistentes foron obsequiados cun welcome pack moi especial que incluíu unha camiseta conmemorativa do 25 aniversario e una bolsa de algodón orgánico. Como colofón final a este cuarto de século, a xornada rematou cunha gran celebración no hall do Multiusos, onde os participantes puideron desfrutar duns pinchos e da música a cargo de DJ Álex Larsen.

Protagonistas dunha sesion de actividades no Multiusos Fontes do Sar.

Protagonistas dunha sesion de actividades no Multiusos Fontes do Sar. / Cedida

Reto 2K por Equipos

Dous meses de actividades deportivas especiais Co Cross & Run culminou un programa que fixo vibrar á comunidade MultiSan ao longo destes dous meses cunha variada oferta de disciplinas. A programación arrancou a finais de maio na piscina de Sar co Reto 2K por Equipos, unha esixente e divertida proba nocturna de natación por relevos. Apenas uns días despois, o mesmo complexo acolleu o evento Especial Nicho & Nacho & Pancho, unha sesión de aquafitness que fixo desfrutar a máis de cen persoas usuarias. O peche de maio tivo como escenario o propio corazón de Santiago cunha multitudinaria cita na emblemática Praza do Obradoiro, na que o fitness e o atletismo se deron a man grazas á Sesión Especial de Zumba no seo da Carreira Nocturna Santyago.

Ruta Multisan

Coa chegada de xuño, as actividades continuaron cunha xornada de contrastes que combinou o dinamismo ao aire libre e o relax: o primeiro sábado do mes comezou coa enerxía da Ruta Multisan e continuou no vestíbulo principal do Multiusos cunha sesión de Baño de Son, un espazo deseñado para a desconexión absoluta dos sentidos.

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Imaxe dunha das propostas do Multiusos Fontes do Sar.

Imaxe dunha das propostas do Multiusos Fontes do Sar. / Cedida

Welcome Summer

A seguinte fin de semana elevou a intensidade deportiva ao máximo ao coincidir o desenlace da Liga de Pádel e Tenis, xunto co esixente desafío do Triatlón Indoor celebrado na piscina de Sar. Os últimos días da programación especial mantiveron o listón moi alto coa celebración do SocialRun, unha quedada de running colectivo para facer quilómetros en comunidade e tomar algo xuntos. Finalmente, xusto antes de dar paso ao Torneo 25 Aniversario de Pádel e Tenis que se está a xogar estes días, a piscina de Sar vestiuse de gala coa festa Welcome Summer, dando a benvida á nova estación por todo o alto cunha xornada festiva e acuática para todas as persoas usuarias.

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