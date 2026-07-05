‘Operación Camarón 2’ finaliza sus rodajes en Santiago y alrededores: una película sobre las orquestas de Galicia que ya tiene fecha de estreno

Tras varias semanas de rodaje en zonas de Santiago como la Sala Capitol, la Cidade da Cultura, el centro comercial Área Central o la Sala Riquela y localizaciones cercanas a la capital gallega como Vedra, Padrón, Santa Comba y Rianxo, donde incluso se llegó a montar una verbena al completo con el escenario que habitualmente usa la orquesta Los Satélites, atracciones, churrería y puestos de feria, las grabaciones de Operación Camarón 2 han llegado a su fin.

Carlos Librado, Carlos Therón, Julián López y el compostelano Diego Anido, durante los rodajes de 'Operación Camarón 2' en Galicia. / Mediaset España

Una secuela de una exitosa película que se traslada a Santiago y alrededores

Una película que se trata de la secuela del exitoso largometraje ambientado en Cádiz que hace cinco años se convirtió en el tercer filme español más visto en taquilla con casi 600.000 espectadores.

Además, su estreno en televisión en 2023 logró pegar a la pantalla a más de 2,5 millones de espectadores.

'Operación Camarón 2', una película sobre las orquestas de Galicia con fecha de estreno

Que los rodajes de Operación Camarón 2 se llevasen a cabo en Galicia se debe, en palabras de su director, Carlos Therón, a «exigencias del guion». «La historia nos permitía venir aquí a explorar el mundo de las orquestas y nos hemos tirado de cabeza», ha asegurado durante los rodajes de la película.

Un momento de los rodajes de 'Operación Camarón 2' en la Sala Capitol de Santiago. / Antonio Hernández

Unas grabaciones que acercarán la comunidad en las salas de cine españolas, previsiblemente en julio de 2027, con una nueva aventura del grupo musical Los Lolos —conformada por Lolo (Carlos Librado), Sebas (Julián López), Ortiguilla (Juanlu González) y Fotoshó (Xisco González)—, quienes, después de verse catapultados al estrellato con el tema Chico Perfecto han caído a los infiernos a causa del ego y la fama.

Sin embargo, una nueva misión policial que busca dar con el autor de una nueva droga de diseño que está causando estragos en Galicia hará que se unan a una orquesta gallega llamada Os Meteoros de Rianxo —compuesta por muchos músicos reales, algunos de los cuales forman parte de reconocidos grupos como Los Satélites o el Combo Dominicano—, la cual se encuentra liderada por el carismático, exigente e implacable Tito Carballal, al que da vida el compostelano Diego Anido.

Un reparto muy gallego

Anido no es la única presencia gallega en el reparto. También se encuentran intérpretes de la comunidad como María Mera, Alejandro Jato, María Pujalte, Manuel Manquiña y Manuel Burque, que no solo aporta a la película delante de las cámaras, sino que también lo hace detrás de ellas como guionista junto a Josep Gatell acercando una realidad profundamente arraigada en Galicia como lo es la cultura de las fiestas y las verbenas «evitando estereotipos».

«Las orquestas gallegas no paran, tienen un día libre al mes. Queríamos reflejar esa cultura tal y como se vive de verdad aquí, con unos protagonistas que se enfrentan a ello», ha declarado Burque durante los rodajes.

Figurantes que participaron en los rodajes de 'Operación Camarón 2' en la Sala Capitol de Santiago. / Antonio Hernández

Presencia gallega más allá de las localizaciones y los actores

Una presencia gallega que no solo estará presente tanto en el reparto como en los espacios en los que transcurrirá la trama, y es que algunos de los personajes hablarán en la lengua gallega con el humor y la retranca que tanto nos caracteriza.

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La película, producida por Telecinco Cinema, La Pepa PC, Maruxiña Film Company y Basque Film Services cuenta con la ayuda de la Xunta de Galicia, que ha aportado 350.000 euros de la línea de atracción de rodajes convocada por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude en 2025, y tiene previsto ver la luz en julio de 2027.