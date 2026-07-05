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CINE

Premios de Curtocircuíto para Jocelyn Charles, Daniel Pérez Sil e Marzo Lozano

O xurado do festival galardoa tamén a película de Dorian Jespers nunha gala de clausura onde Marie Losier recolleu o a distinción especial Atlas

Foto de familia da clausura de Curtocircuíto (Festival Internacional de Cinema de Santiago de Compostela).

Foto de familia da clausura de Curtocircuíto (Festival Internacional de Cinema de Santiago de Compostela). / Aigi Boga

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Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

O festival Curtocircuíto puxo este domingo o punto final á súa edición número 23 nunha clausura celebrada no Teatro Principal coa entrega de premios e a proxección de «Fomos ficando sós», a primeira longametraxe do cineasta lucense Adrián Canoura. Na cita estivo a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín e o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, entre máis representantes institucionais locais e autonómicos.

Mellor Filme: «Dieu est timide»

Na competición internacional Cosmos, o xurado concedeu o Premio ao Mellor Filme a «Dieu est timide», do realizador galo Jocelyn Charles, «pola súa capacidade para converter un xogo arredor do medo nunha experiencia cinematográfica de grande intensidade emocional, na que conviven o onírico, o fantástico, o terror e o íntimo cunha extraordinaria riqueza poética e sensorial», cunha mención especial para «When the Geese Flew», filme de Arthur Gay.

E o Premio Cosmos ao Filme Innovador recaeu en «like moths to light», da cineasta Gala Hernández, (Murcia, 1993), «pola sofisticación coa que entretece materiais de arquivo de diferente natureza para construír un discurso de múltiples capas e extraordinaria profundidade»; cunha mención especial para «Sawyer Avenue, Sunday Afternoon» (2026), do norteamericano Bill Morrison.

Daniel Pérez Silva, cineasta de Boiro

Por outra banda, o Premio GZ ao Mellor Filme Galego foi para «A voz de todas as cousas», de Daniel Pérez Silva (Boiro, 1999), «pola escolla dunha gramática audiovisual rigorosa, pero non exenta de paixón e amor polo que filma e polo retrato absolutamente cativador dun colectivo e dunha cidade», e a mención especial desate apartado distinguiu «Broom Broom Follar», de Sohu. Na sección Supernova, o galardón foi para «El silencio de Allen Robert Angelo», de Marzo Lozano, cunha mención especial para «Fun abalar a pedra que está no medio do mar», de Breogán Xague. O Premio do Público foi para «Singing of the Evening Stars», de Iris Sang.

Foto de familia de protagonistas do festival de represetantes institucionais.

Foto de familia de protagonistas do festival de represetantes institucionais. / Aigi Boga

O xurado estivo formado pola cineasta basca asentada en Compostela, Jaione Camborda, máis o escritor Ismael Ramos e o arquitecto/fotógrafo Tono Mejuto. E o chamado Xurado Galicia tivo as opinións do cineasta Iván Castiñeiras, o montador e músico Marcos Flórez, a actriz e cineasta Carmen Méndez.

Xurado Novo

O Xurado Novo, composto por Valentina Unda, Miguel González, Carlota Álvarez, Juan Arca e Andrea Mariño, distinguiu co seu premio «Loynes», da mencionada Dorian Jespers, e concedeu unha mención especial a «As I Lay Dying», de Mohammadreza Farzad e Pegah Ahangarani.

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Marie Losier nun intre da súa intervención no Teatro Principal.

Marie Losier nun intre da súa intervención no Teatro Principal. / Aigi Boga

Na clausura, o festival entregou tamén o Premio Especial Curtocircuíto Atlas á cineasta gala Marie Losier, «en recoñecemento a unha traxectoria que ampliou os límites do cinema contemporáneo a través dunha mirada profundamente libre e singular». A realizadora gala empregou ó o seu móbil para amosar o seu agradecemento.

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Premios de Curtocircuíto para Jocelyn Charles, Daniel Pérez Sil e Marzo Lozano

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